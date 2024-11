EA SPORTS F1 24: Update bereitet auf Season 4 vor

Autor:, in / EA SPORTS F1 24

Rechtzeitig zum bevorstehenden Start von Season 4: Champions Legacy, rollt Codemasters Update 1.14 für die Rennspiel-Simulation EA Sports F1 24 auf allen Plattformen aus.

Neben der Vorbereitung für Season 4, die am 13. November startet, könnt ihr mit dem Update schon heute von visuellen Verbesserungen und Korrekturen profitieren.

Was Update 1.14 im Detail zu bieten hat, lest ihr in den Patch Notes auf der offiziellen Seite nach.