EA SPORTS F1 25: Alles über den Release, Pre-Load und Start-Zeiten

Es ist fast soweit – die Veröffentlichung von EA SPORTS F1 25 steht kurz bevor.

Das neue Spiel bringt spannende Neuerungen und Anpassungen mit, die das Rennerlebnis noch intensiver gestalten werden. Wenn ihr das Spiel vorbestellt habt, könnt ihr euch freuen, es in Kürze auf eurem System zu laden.

Die Pre-Load-Zeiten variieren je nach Edition und Plattform, sodass ihr je nach Version schon bald mit dem Herunterladen beginnen könnt.

Für Besitzer der Iconic Edition beginnt der Pre-Load am 15. Mai für Xbox, am 20. Mai für Steam und EA Play Pro, sowie am 25. Mai für PlayStation. Spieler der Standard Edition können ab dem 15. Mai auf Xbox und ab dem 20. Mai auf Steam mit dem Herunterladen beginnen.

Spieler, die auf PlayStation warten, müssen sich bis zum 28. Mai gedulden.

Diese frühen Downloads ermöglichen es euch, das Spiel vor dem eigentlichen Launch zu installieren und pünktlich loszulegen.

Der große Tag des Launches steht ebenfalls bevor. Spieler der Iconic Edition können ab dem 27. Mai auf die Piste gehen, während Besitzer der Standard Edition ab dem 30. Mai in die Welt von F1 25 eintauchen können.

Wer Mitglied von EA Play ist, hat die Möglichkeit, das Spiel fünf Stunden lang zu testen, beginnend am 27. Mai.

EA Play Pro-Mitglieder dürfen das Spiel ebenfalls ab diesem Datum in voller Länge genießen.

Die weltweiten Release-Zeiten sind für euch klar strukturiert: Am 27. Mai wird die Iconic Edition in verschiedenen Regionen zu unterschiedlichen Zeiten verfügbar sein.

In Los Angeles könnt ihr um 08:00 PDT loslegen, während es in Tokio um Mitternacht JST am 28. Mai soweit ist. Die Standard Edition wird dann am 30. Mai um 08:00 PDT in Los Angeles und am 31. Mai um 00:00 JST in Tokio veröffentlicht.