EA SPORTS F1 25: Deep Dive zeigt Inhalte des 2026 Saison Packs

Ein neuer Deep Dive stellt die Inhalte des 2026 Saison Packs für F1 25 vor.

Mit dem 2026 Saison Pack erhält F1 25 umfangreiche neue Inhalte rund um die kommende Formel-1-Ära.

Zu den größten Neuerungen zählen zwei zusätzliche Teams. Während Audi das bisherige Sauber-Team übernimmt, feiert Cadillac als erster großer amerikanischer Automobilhersteller seinen Einstieg in die Formel 1.

Auch die Fahreraufstellungen werden aktualisiert. Racing Bulls setzt auf Arvid Lindblad und Liam Lawson, Isack Hadjar rückt zu Oracle Red Bull Racing an die Seite von Max Verstappen auf, während Valtteri Bottas und Sergio Pérez das neue Cadillac-Team anführen.

Mit MADRING ergänzt zudem erstmals seit 2023 eine neue Strecke das Spiel. Der Kurs in Madrid kombiniert Stadtkurs-Elemente mit speziell gebauten Abschnitten und umfasst 5,4 Kilometer sowie 22 Kurven.

Darüber hinaus führt das Saison Pack die neuen Fahrzeuge und Regelwerke der Formel-1-Saison 2026 ein. Die Wagen fallen kleiner und leichter aus und verfügen über aktive Aerodynamik, die ein direkteres Fahrgefühl ermöglichen soll.

Laut Entwickler profitieren die neuen Fahrzeuge zusätzlich von den verbesserten Physiksystemen von F1 25, wodurch sowohl erfahrene Simracer als auch Neueinsteiger die neue Generation des Grand-Prix-Sports erleben können.