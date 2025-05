EA SPORTS F1 25: Erste Einblicke zum APXGP Teamwagen

Electronic Arts hat heute weitere Details zu seiner Spielepartnerschaft mit F1 DER FILM von Apple Original Films veröffentlicht.

Der mit Spannung erwartete Rennfilm kommt im Juni weltweit in die Kinos. Ab dem 30. Juni können sich Fans von EA SPORTS F1 25 in der Saison 2025 im APXGP-Teamwagen hinter das virtuelle Steuer setzen und eine Reihe von sechs Gameplay-Szenarien erleben, die vom kommenden Film inspiriert sind.

Neben dem besonderen In-Game-Erlebnis tritt EA SPORTS außerdem als offizieller Partner des fiktiven APXGP-Teams auf, wobei die Marke sowohl auf dem APXGP-Teamwagen als auch auf den Rennanzügen in F1 DER FILM zu sehen ist.

Ebenfalls darin enthalten ist ein exklusiver Sneak Peek auf den Song „Drive“ des mehrfachen GRAMMY-Preisträgers Ed Sheeran. Der Song wird auf F1 THE ALBUM enthalten sein, welches ab sofort vorbestellt werden kann.

Die Szenarien im Spiel ermöglichen es den Spielenden, sich Herausforderungen aus Schlüsselmomenten des Films zu stellen und F1 DER FILM mit dem Gameplay auf der Rennstrecke zu verbinden. Nach einem Intro in Silverstone, das in den F1 25 Standard- und Iconic-Editionen verfügbar ist, steigt die Spannung, wenn die Spieler an den Rennwochenenden in Monza, Zandvoort, Mexiko und Spa antreten, wobei die einzelnen Ziele je nach Fahrer unterschiedlich sind. Die letzte Herausforderung wird mit dem Finale in Abu Dhabi abgeschlossen.

„Diese Partnerschaft ist ein spannendes Beispiel dafür, wie EA SPORTS die Fans in das Geschehen mit einbezieht und wie kein anderer die Grenzen zwischen Sport, Storytelling und interaktiver Unterhaltung verwischt“, sagt John Reseburg, VP, Brand & Communications bei EA SPORTS. „Als offizieller Partner des APXGP-Teams ist EA SPORTS Teil der Welt des Films – aber noch wichtiger ist, dass die Spielenden in F1 25 nicht nur zusehen, wie sich die Geschichte entfaltet, sondern selbst darin eintauchen können. Das ist F1 wie nie zuvor.“

Spieler, die die EA SPORTS F1 25 Iconic Edition für PlayStation 5, Xbox Series X|S oder PC vorbestellen oder kaufen, können die Szenarien des APXGP-Kapitels aus F1 DER FILM nachspielen.