EA SPORTS F1 25: Frische Details und Einblicke in Braking Point

Electronic Arts enthüllt den neuen Deep Dive-Trailer zu EA SPORTS F1 25. Darin erhalten Fans erste Einblicke in das nächste Kapitel des beliebten Story-Modus „Braking Point“.

Spieler haben die Möglichkeit, die neuen Gameplay-Features wie erweiterte Spieler-Aktionen, verbesserte Animationen und die Möglichkeit, Konnersport und seine Fahrer in andere Modi des Spiels zu übernehmen, zu erleben.

In Braking Point 3 kehren die gewohnten Charaktere zurück, um sich neuen Herausforderungen zu stellen, während sich ihre Geschichte weiterentwickelt. Konnersport ist nicht länger ein kleines Team, sondern kämpft gegen die Besten Racing-Teams der Welt.

Ein einschneidendes Ereignis stürzt das Team jedoch ins Chaos und stellt ihr Talent, ihre Entschlossenheit und ihr Können auf die Probe, während sie um die Weltmeisterschaft kämpfen.

Der Story-Modus bietet neben hochmodernen Motion-Capture-Zwischensequenzen auch ein packendes Gameplay auf der Strecke und neue Schauplätze, die sowohl neue als auch erfahrene Spieler ansprechen.

F1 25 bietet mehr Handlungsspielraum, denn Fans können sich aussuchen, als welcher Konnersport-Fahrer sie spielen möchten, sowie vier neu abgestimmte Schwierigkeitsgrade. Die neue NVIDIA Audio2Face Technologie liefert außerdem umfangreichere Gesichtsanimationen und das aktualisierte „Meet the Press“ bietet eine authentischere Präsentation bei Fahrerinterviews.

„Wir haben beobachtet, wie sich die Geschichte von Braking Point in den letzten beiden Kapiteln entwickelt hat, und wir freuen uns, dass die Fans die Reise von Aiden, Callie und Devon als Meisterschaftsanwärter selbst in die Hand nehmen können“, so Gavin Cooper, Creative Director für F1 25. „Da wir wissen, wie sehr die Spieler diese Charaktere schätzen, haben wir das Konnersport-Erlebnis auf andere Modi ausgeweitet, damit sie die Zukunft des Teams weiterhin mitgestalten können. Neben APXGP ermöglichen wir es den Spielern, Konnersport in My Team und die Fahrerkarriere einzubinden, so dass sie neue Handlungsstränge entwickeln können, während sie sich mit dem konkurrenzfähigen Starterfeld dieser Saison messen.“

Braking Point wurde erstmals im Jahr 2021 vorgestellt und verfolgte die Geschichte von Aiden Jackson, einem Rookie, der sich einen Namen machen will und gegen den skrupellosen Rivalen Devon Butler antritt – ein Fahrer, der vor nichts zurückschreckt, um erfolgreich zu sein.

Die Geschichte wurde in F1 23 fortgesetzt, mit dem Start des fiktiven Teams Konnersport und der Einführung der neuen Protagonistin Callie Mayer, der ersten Frau, die die F2-Meisterschaft gewinnen konnte.

In der Fortsetzung wurde die Sichtweise von Devon Butler auf den Sport auf den Kopf gestellt, was Callie den Weg in die F1 geebnet hat. Nach zwei herausfordernden Saisons konnte das Team seine Platzierung im Sport verbessern und damit den Grundstein für die Ereignisse in F1 25 legen.

Fans, die die vorherigen Spiele nicht gespielt haben, können die Geschichte trotzdem genießen und ein umfassendes Erlebnis erfahren.

EA SPORTS F1 25 wird von Codemasters entwickelt und ist ab dem 30. Mai 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.