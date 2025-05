EA SPORTS F1 25: Gameplay-Video und Timo Glock als Co-Kommentator

Electronic Arts veröffentlicht heute einen ausführlichen ersten Einblick in das Gameplay von EA SPORTS F1 25.

Das Video, moderiert von F1-Broadcaster Alex Jacques und F1-Persönlichkeit Matt Gallagher, wirft einen detaillierten Blick darauf, wie F1 25 mehr Realismus und Authentizität in die Rennen bringt.

Dazu gehören neue Features wie LIDAR-gescannte Strecken, zusätzliche echte Team-Funkrufe und überarbeitete Podiumsfeiern.

Die Formel-1-Experten sprechen ebenfalls über die drei neue Strecken, Silverstone, Zandvoort und den Red Bull Ring, die jetzt zum ersten Mal im Grand Prix-, Zeitfahr-, Multiplayer- und Karrieremodus verfügbar sind.

Des Weiteren werden im Video vier der fünf aktualisierten Strecken beleuchtet, die alle von einer verbesserten Streckengenauigkeit profitieren, die durch LIDAR-Scans ermöglicht wird.

Bahrain, Miami, Melbourne, Suzuka und Imola bieten eine Reihe von Verbesserungen, darunter präzise Gebäudeplatzierungen, Sicherheitsbarrieren, TV-Kameras, Streckenposten, Werbetafeln und Fanbereiche.

Jede Strecke, die während der F1-Rennwochenenden gescannt wurde, bietet Subzentimeter-Genauigkeit für jede Unebenheit und Kurve auf dem Asphalt, so dass Fans die detailliertesten Strecken erleben können, die bisher in einem F1-Spiel veröffentlicht wurden.

„Die Technologie, die hinter LIDAR steckt, bietet ein noch nie dagewesenes Maß an Details und bringt Fans näher an jedes Rennwochenende heran“, so Gavin Cooper, Creative Director bei Codemasters. „Außerdem haben wir die drei umgekehrten Strecken sorgfältig ausgewählt, um eine einzigartige und fesselnde Erfahrung zu bieten.“

Des Weiteren gibt EA SPORTS Ex-Formel-1-Pilot Timo Glock als neuen Co-Kommentator für F1 25 bekannt.

Der ehemalige Toyota- und Virgin-Rennfahrer bringt seine langjährige Erfahrung aus 91 Grand-Prix-Starts sowie seine Expertise als Motorsport-Analyst ins Spiel ein.

Fans können sich auf fundierte Einblicke, emotionale Rennmomente und Insiderwissen freuen – direkt von einem, der die Königsklasse des Motorsports selbst erlebt hat.

Mit Glock erhält F1 25 eine authentische Stimme aus der Boxengasse. Insgesamt hat er 271 Voicelines mit 12.720 Wörtern eingesprochen.

Zu seiner Integration in F1 25 sagt Timo Glock: „Es ist fantastisch, jetzt Teil der EA SPORTS-Familie zu sein, und mit F1 25 geht ein echter Traum in Erfüllung. Als ehemaliger Formel-1-Rennfahrer freue ich mich besonders darauf, meine persönlichen Erfahrungen aus dem Cockpit an die Fans auf der ganzen Welt weiterzugeben und die Emotionen und das Adrenalin eines jeden Rennens zu teilen. Die Leidenschaft und Authentizität, die Codemasters in F1 25 gesteckt hat, ist einfach fantastisch und ich kann es kaum erwarten, die Begeisterung der Formel 1 auf diese ganz neue Art mit den Spielern zu teilen.“