EA SPORTS F1 25: Kapitelszenarien zu F1 DER FILM

Electronic Arts veröffentlicht heute sechs Kapitelszenarien zum Apple Original Film F1 DER FILM in EA SPORTS F1 25.

Die neuen Szenarien sind entweder für Vorbesteller der Iconic Edition oder durch einen separat erhältlichen Zusatzinhalt verfügbar. Fans übernehmen die Hauptrolle im Cockpit von APXGP und nehmen an sechs spannenden Herausforderungen teil, die vom Film inspiriert sind.

Zusätzlich zu den Kapitelszenarien können Spieler, die die F1 25 Iconic Edition oder das Iconic Edition Upgrade vor dem 11. Juli erworben haben, mit APXGP im My Team-Modus spielen und im Karrieremodus als die beiden Fahrer Sonny Hayes und Joshua Pearce antreten.

In F1 25 wird F1 DER FILM in einer speziellen Spielerfahrung zum Leben erweckt und bietet Fans die Möglichkeit, den Film durch exklusives Gameplay zu erleben, das von der Geschichte und den Charakteren des Films inspiriert ist.

In den Kapitelszenarien können Spieler zentrale Momente des Films in intensiven Rennen auf einigen der berühmtesten F1-Strecken erleben: Silverstone, Monza, Zandvoort, Mexico City, Spa-Francorchamps und Abu Dhabi.

Die Fähigkeiten der Spieler entscheiden über den Ausgang der Rennen, während derer sie dramatische Wetterumschwünge und strategische Herausforderungen bewältigen müssen. Mit dem erfolgreichen Abschluss dieser Szenarien wird der Helm von Sonny Hayes freigeschaltet, der in F1 World oder Driver Career verwendet werden kann.

„Die Zusammenarbeit mit Apple und Warner Bros. hat es uns ermöglicht, ein einzigartiges Erlebnis zu schaffen, das es unseren Fans erlaubt, den Film nicht nur zu sehen, sondern zu erleben“, sagt Gavin Cooper, Creative Director von F1 25. „Die Mischung aus filmischen Inhalten und interaktivem Gameplay lässt die Grenze zwischen realer, fiktiver und virtueller Welt verschwimmen und schafft einen einzigartigen, authentischen Formel-1-Moment, wie ihn nur EA SPORTS bieten kann.“

F1 25 bietet auch einen tieferen Einblick in die beiden APXGP-Fahrer und zeigt ihre einzigartigen Rennfähigkeiten. Jedem Charakter wird ein Fahrer-Rating zugewiesen, ähnlich wie bei den Fahrern der 2025er Meisterschaft. Diese Bewertungen spielen eine entscheidende Rolle in der Fahrerkarriere und dem überarbeiteten My Team-Modus, in dem die Spieler die Möglichkeit haben, das APXGP-Team zu führen.