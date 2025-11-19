EA SPORTS F1 25: Kein neuer Ableger und Ausblick auf Saison 2026 Erweiterung

Mit Blick auf die Zukunft können Fans von F1 25 im nächsten Jahr ihre Erfahrung mit der vollständigen FIA Formula One World Championship 2026 erweitern.

Das Premium-Inhaltsupdate erscheint 2026 als kostenpflichtige Erweiterung zu F1 25 und passt sich den großen Veränderungen des Sports für die Saison 2026 an, sodass Fans neue Autos, Regularien, Teams und Fahrer erwarten können.

Im Jahr kommt also kein neues F1-Spiel auf den Markt, sondern erst im Jahr 2027 mit F1 27.