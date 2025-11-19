EA SPORTS F1 25: Kein neuer Ableger und Ausblick auf Saison 2026 Erweiterung

Mit Blick auf die Zukunft können Fans von F1 25 im nächsten Jahr ihre Erfahrung mit der vollständigen FIA Formula One World Championship 2026 erweitern.
Das Premium-Inhaltsupdate erscheint 2026 als kostenpflichtige Erweiterung zu F1 25 und passt sich den großen Veränderungen des Sports für die Saison 2026 an, sodass Fans neue Autos, Regularien, Teams und Fahrer erwarten können.
Im Jahr kommt also kein neues F1-Spiel auf den Markt, sondern erst im Jahr 2027 mit F1 27.
Vlt machen sie es ja wie mit wrc
DLC bringen und danach dann die Reihe einstampfen.
Aber ich bin gespannt was da 27 kommt. Wahrscheinlich minimale Verbesserung der Engine und Dutzende neue Battle pass oder Podiums pass Inhalte.
Vlt muss ich dann wenn ich nur ein Rennen fahren will weitere 4 untermenüs aufsuchen um zum Grand Prix zu kommen
Da würde ich ja einfach gern mal ne Demo zocken, einfach mal schauen wie es Bock macht
Ist ja löblich, nicht schon wieder einen Nachfolger hinterherzuhauen, wäre bei anderen Sportspielen auch angemessen.
Wäre im großen und ganzen eine löbliche Sache.
Sprich, wenn es an dem Game nicht viel zu ändern gibt, kommt ein DLC für nen Zehner, oder Zwanni um auf dem aktuellen Team/Fahrerstand/etc. zu sein.
Einen neuen Vollpreistitel eben dann, wenn auch ordentlich geändert/verbessert wurde.
Irgendwie bezweifle ich aber dass das EAs Absichten sind 🙂