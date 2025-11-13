EA SPORTS F1 25: Season 4 mit neuem Spielmodus und exklusiven Inhalten

Electronic Arts veröffentlicht die vierte Saison von EA SPORTS F1 25, dem offiziellen Videospiel zur FIA-Formel-1-Weltmeiterschaft.

Die neue Saison läuft bis zum 06. Januar 2026 und bietet eine erweiterte Spielerfahrung mit einem neuen Spielmodus, aktualisierten Fahrerwertungen und Belohnungen, die die kreative Vielfalt der Formel-1-Saison 2025 widerspiegeln.

Der neue Modus „Survival Challenge“ simuliert die Spannung der Formel 1 in kurzen Eliminierungsrennen. Fünf Fahrzeuge treten gegeneinander an, wobei das DRS bereits ab der ersten Runde verfügbar ist. Nur ein Fahrer erreicht das Ziel. Die Leistung im Rennen bestimmt die Anzahl der erhaltenen Survival Tokens, die gegen besondere Belohnungen eingetauscht werden können.

Während der gesamten Saison stehen auffällige Designs zur Auswahl, darunter Ferraris Monza-Lackierung, das Sonderdesign von Red Bull für Japan, Max Verstappens Orange Lion-Helm und George Russells pinker Miami-Helm. Weitere Designs ergänzen das Angebot.

Die Fahrerbewertungen werden mit jeder Saison aktualisiert. Die aktuelle Analyse berücksichtigt Leistungen von Aserbaidschan bis Brasilien. Carlos Sainz verbessert seine Bewertung durch bemerkenswerte Ergebnisse, darunter ein Podiumsplatz für Williams in Baku und Punkte im Sprint von Austin. Auch die Leistungen der Formel-1-Neulinge 2025 finden Berücksichtigung. Zudem ersetzt Franco Colapinto den Fahrer Jack Doohan bei Alpine. Diese Änderung gilt für alle Spielmodi, beeinflusst jedoch im Karrieremodus nur neue Spielstände. Die vollständigen Fahrerbewertungen werden heute hier veröffentlicht.

F1 25 ist für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Die Iconic Edition enthält zusätzliche Inhalte wie das Lewis Hamilton Iconic Pack, das F3 Driver Icons Pack und 18.000 PitCoin.