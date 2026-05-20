EA SPORTS F1 25: Season Pack 2026 erscheint mit Audi, Cadillac und MADRING

EA SPORTS F1 25 erhält am 3. Juni 2026 das neue 2026 Season Pack für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC und integriert damit die umfassenden Regeländerungen der Formel-1-Saison 2026 samt neuer Teams, Fahrer und Strecken.

Das Season Pack markiert den Start einer neuen Formel-1-Ära und erweitert das offizielle Rennspiel von Codemasters und Electronic Arts um zahlreiche technische und spielerische Neuerungen.

Die Fahrzeuge fallen künftig leichter und kompakter aus und verfügen über aktive Aerodynamik, wodurch sich das Fahrverhalten sowohl mit Controller als auch mit Lenkrad präziser anfühlen soll.

Neu eingeführt wird außerdem ein Overtake-Modus, der zusätzliche strategische Möglichkeiten eröffnet und durch neue Assistenzoptionen ein dichteres und taktischeres Rennerlebnis ermöglichen soll.

Mit dem MADRING feiert zudem die erste neue Formel-1-Strecke seit 2023 ihr Debüt im Spiel.

Der neue Spanien-Grand-Prix-Kurs in Madrid kombiniert Straßenkurs-Elemente mit permanenten Rennstreckenabschnitten und soll besonders auf hohe Geschwindigkeiten ausgelegt sein. Spieler können die Strecke bereits Monate vor dem realen Grand Prix im September 2026 virtuell befahren.

Das Starterfeld wächst in der Saison 2026 auf elf Teams an. Audi und Cadillac steigen offiziell in die Formel 1 ein und sind direkt im Season Pack enthalten. Cadillac tritt mit Valtteri Bottas und Sergio Pérez an, während Audi auf Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg setzt.

Auch der beliebte My Team-Modus kehrt zurück und erlaubt es Spielern erneut, ein eigenes Team als zwölften Rennstall in die Meisterschaft zu führen.

Lee Mather, Senior Creative Director bei Codemasters, bezeichnet das 2026 Season Pack als „Beginn einer mutigen neuen Ära für die Formel 1“ und hebt insbesondere die großen Reglementsänderungen sowie die neuen Rivalitäten hervor. Auch Lewis Hamilton lobt die Umsetzung der neuen Fahrzeuge, Power Units und Strecken im Spiel.

F1 25: 2026 Season Pack erscheint am 3. Juni 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.