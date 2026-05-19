EA SPORTS F1 25: Season Pack 2026 wird am 20. Mai enthüllt

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Image: Electronic Arts

EA Sports kündigt Enthüllung des F1 25 Season Pack 2026 an.

Eine neue Saison für EA SPORTS F1 25 steht offenbar bereits in den Startlöchern. EA Sports hat angekündigt, das Season Pack 2026 am 20. Mai offiziell zu enthüllen.

Begleitet wurde die Ankündigung vom kurzen Teaser „A New Era“, der auf größere Veränderungen oder neue Inhalte für die kommende Saison hindeutet. Konkrete Details zu Fahrzeugen, Fahrern, Strecken oder Gameplay-Neuerungen wurden bislang allerdings noch nicht genannt.

Mit dem Reveal am 20. Mai dürfte EA Sports erstmals ausführlicher zeigen, welche Inhalte Spieler im neuen Season Pack erwarten.

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6 Kommentare Added

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  3. Erra 21685 XP Nasenbohrer Level 1 | 19.05.2026 - 11:57 Uhr

    Bin mit Forza erstmal bedient, habe aber nen Kumpel der ein riesiger F1 Fan ist. Bei dem wird dann mal gespielt 👍

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  4. aleXdeluXe86 66920 XP Romper Domper Stomper | 19.05.2026 - 12:14 Uhr

    Das scheint so zu sein wie ich es bei FIFA jahrelang gehofft habe das sie es so machen.
    Klingt erstmal gut

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