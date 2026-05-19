EA SPORTS F1 25: Season Pack 2026 wird am 20. Mai enthüllt

Eine neue Saison für EA SPORTS F1 25 steht offenbar bereits in den Startlöchern. EA Sports hat angekündigt, das Season Pack 2026 am 20. Mai offiziell zu enthüllen.

Begleitet wurde die Ankündigung vom kurzen Teaser „A New Era“, der auf größere Veränderungen oder neue Inhalte für die kommende Saison hindeutet. Konkrete Details zu Fahrzeugen, Fahrern, Strecken oder Gameplay-Neuerungen wurden bislang allerdings noch nicht genannt.

Mit dem Reveal am 20. Mai dürfte EA Sports erstmals ausführlicher zeigen, welche Inhalte Spieler im neuen Season Pack erwarten.