EA SPORTS F1 25: Season Pack bringt neue Ära mit Cadillac und Audi

F1 25: 2026 Season Pack bringt neue Teams, Regeln und Strecken in die Formel 1.

Mit dem F1 25: 2026 Season Pack startet die Rennserie in eine neue Entwicklungsstufe der offiziellen FIA Formula One World Championship. Das Update bildet die Saison 2026 mit neuen technischen Regeln, überarbeiteten Fahrzeugen, aktualisierten Fahrer- und Teamaufstellungen sowie erweiterten Gameplay-Systemen ab.

Ein zentrales Highlight ist die Erweiterung des Grids auf elf Teams. Cadillac steigt als erster großer US-Hersteller in die Formel 1 ein, während Audi seine Motorsporttradition in die Serie einbringt. Damit wächst das Starterfeld und erhält zusätzliche strategische Dynamik.

Auch der Rennkalender wird erweitert. Mit dem FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026 feiert ein neuer Grand Prix in Madrid Premiere. Der sogenannte MADRING Circuit kombiniert Straßen- und permanente Streckenelemente und ist exklusiv mit den 2026-Fahrzeugen fahrbar.

Im Bereich Gameplay führt das Season Pack neue Systeme ein. Dazu gehören der Overtake Mode für starke Beschleunigungsphasen sowie Active Aerodynamics, die zusätzliche Kontrolle über das Fahrzeugverhalten ermöglichen. Die neuen Fahrzeuge sind leichter und kompakter, wodurch sich das Handling spürbar verändert.

Auch der Fahrerpool wird aktualisiert. Valtteri Bottas und Sergio Pérez übernehmen die Fahrerrollen bei Cadillac, während Arvid Lindblad und Isack Hadjar neue bzw. angepasste Positionen im Grid erhalten.

Der neue Content ist in allen wichtigen Spielmodi verfügbar, darunter Driver Career, My Team, Grand Prix, Time Trial, Split-Screen und Multiplayer. In My Team kann zudem ein eigenes zwölftes Team erstellt werden.

EA Play Pro-Mitglieder erhalten Zugriff auf das komplette Season Pack, während EA Play zusätzliche Vorteile wie XP-Boosts und Rabatte bietet.

Die wichtigsten Neuerungen des F1 25: 2026 Season Pack im Überblick:

MADRING Circuit feiert Premiere Der erste neue F1-Kurs seit 2023 entsteht in Madrid und kombiniert Straßen- und Purpose-Built-Elemente. Die 5,4 km lange Strecke mit 22 Kurven ist exklusiv mit den 2026-Fahrzeugen befahrbar.

Erweitertes Teamfeld: Cadillac und Audi Revolut Mit elf Teams bietet die Saison 2026 ein erweitertes Grid. Cadillac bringt amerikanische Markenpräsenz in die Serie, während Audi Revolut den Einstieg einer traditionsreichen Motorsportmarke markiert.

Neue und zurückkehrende Fahrer Valtteri Bottas und Sergio Pérez führen das neue Cadillac-Team an. Arvid Lindblad ergänzt Liam Lawson bei Racing Bulls, Isack Hadjar startet an der Seite von Max Verstappen für Oracle Red Bull Racing.

Fahrzeuggeneration 2026 Leichtere, kompaktere Fahrzeuge und Active Aerodynamics sorgen für ein präziseres Handling. Der Overtake Mode ermöglicht kraftvolle Beschleunigungsphasen, während verstellbare Flügelelemente die Performance in Kurven und auf Geraden optimieren. Neue Assist-Funktionen unterstützen optional im Hintergrund.



Electronic Arts veröffentlicht das 2026 Season Pack für EA SPORTS F1 25 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Zum Start präsentiert EA SPORTS F1 ein Video des neuen MADRING Circuit, in dem Lewis Hamilton und Zlatan Ibrahimovic erstmals die Strecke im Spiel demonstrieren.