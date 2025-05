EA SPORTS F1 25: Vollgas in der Königsklasse

Electronic Arts hat mit EA SPORTS F1 25 das offizielle Spiel zur FIA Formel-1-Weltmeisterschaft 2025 veröffentlicht, das ab heute für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich ist.

Durch eine Vielzahl von Gameplay-Features können Fans in My Team 2.0 die Führung als Teambesitzer übernehmen und in der Rückkehr des bei den Fans beliebten Story-Modus Braking Point die emotionalen Höhen und Tiefen der Rennen erleben. Spieler haben außerdem die Möglichkeit, als fiktives Team APXGP aus dem Apple Original Film F1 DER FILM mit einem Vorschaukapitel auf die Strecke zu gehen. Weitere Kapitelszenarien (separat erhältlich) sind nach dem Launch ab dem 30. Juni verfügbar.

Fünf Rennstrecken – Bahrain, Miami, Melbourne, Suzuka und Imola – gehören neben Silverstone zu den Strecken, die während der Rennwochenenden digital gescannt wurden. Durch Millionen von Datenpunkten liefert die LIDAR-Technologie punktgenaue Details der Asphaltoberfläche und Bordsteinhöhen sowie die Positionierung von Sendemasten, Absperrungen, Bäumen und Laub.

Diese Fortschritte in Verbindung mit Änderungen am Fahrverhalten, die vor dem Launch von esports-Fahrer und der F1-Community getestet wurden, sorgen dafür, dass die Spielenden jede Bodenwelle und jeden Höhenunterschied spüren, genau wie die echten F1-Fahrer.

F1 25 lässt sich mit dem neuen Decal-Editor noch besser anpassen. Fans können ihre Charaktere zum Leben erwecken, indem sie die Designs verschieben, drehen und in der Größe verändern. Die Varianten können im Laufe des Spiels freigeschaltet und in My Team und F1 World verwendet werden. Außerdem haben die Spieler die Möglichkeit, die neu eingeführten Sponsoren-Lackierungen, die sich an der visuellen Identität der fiktiven Marken im Spiel orientieren, zu verwenden.

Dazu kommen die neuen Fahrernummern, die mit neuen anpassbaren Schriftarten und Farben optisch überarbeitet wurden, um die authentischsten Fahrzeugdesigns zu kreieren, die das Franchise je herausgebracht hat.