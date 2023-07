EA Sports FC 24: Anpfiff für den offiziellen Ankündigungs-Trailer

Autor:, in / EA Sports FC 24

Schaut euch den offiziellen Ankündigungs-Trailer zu EA SPORTS FC 24 an und erfahrt die Namen der Coverstars.

EA SPORTS enthüllt heute das Cover der EA SPORTS FC 24 Ultimate Edition, das einige der größten Stars der Fußballwelt, sowie frühere Legenden präsentiert, darunter die deutschen Vertreter Alexandra Popp, Rudi Völler und Youssoufa Moukoko. Mit dem hochkarätig besetzten Cover läutet EA SPORTS eine neue Ära ein. Fans und Stars schlagen mit FC 24 ein neues Fußballkapitel auf, das die globale Fußballbegeisterung unterstreicht.

Im offiziellen EA SPORTS FC 24 Ankündigungs-Trailer, der komplett in der Frostbite Engine von EA SPORTS aufgenommen wurde, können Fans sehen, wie das Cover der FC 24 Ultimate Edition zum Leben erweckt wird und einen ersten Blick auf das neue Spiel werfen.

Der Trailer, gesprochen vom Oscar-prämierten Schauspieler, Produzent und Autor Daniel Kaluuya, unterstreicht das Engagement von EA SPORTS, die weltweite EA SPORTS FC-Community so nah wie nie zuvor an The World’s Game heranzuführen und lädt Spieler ein, Teil der Zukunft des Fußballs zu sein. Eine Zukunft, die für Fans und von Fans gestaltet wird.

Um das neue Kapitel mit EA SPORTS FC gebührend zu feiern, ist die weltweite Fußball-Community herzlich eingeladen, an einem besonderen Livestream-Event am 13. Juli um 18:30 Uhr teilzunehmen. Dabei werden weitere Einzelheiten zum bevorstehenden EA SPORTS FC 24-Titel bekannt gegeben. Unter anderem wird der mit Spannung erwartete globale Coverstar vorgestellt.

Das sind die abgebildeten Stars auf dem Cover der Ultimate Edition von EA SPORTS FC 24:

Hintere Reihe (von links nach rechts): Marta (Orlando Pride, BRA), Marcus Rashford (Manchester United, ENG), Rudi Völler (DEU), Pelé (BRA), Zinedine Zidane (Real Madrid, FRA), Bukayo Saka (Arsenal, ENG), Andrea Pirlo (ITA)

Marta (Orlando Pride, BRA), Marcus Rashford (Manchester United, ENG), Rudi Völler (DEU), Pelé (BRA), Zinedine Zidane (Real Madrid, FRA), Bukayo Saka (Arsenal, ENG), Andrea Pirlo (ITA) Dritte Reihe (von links nach rechts): Mia Hamm (USA), Johan Cruyff (Ajax, NED), Alex Scott (ENG), Ronaldinho (PSG, BRA), Alexandra Popp (VfL Wolfsburg, DEU), Riquelme (Boca Juniors, ARG), Didier Drogba (Chelsea, ELF), Leicy Santos (Atletico Madrid, KOL)

Mia Hamm (USA), Johan Cruyff (Ajax, NED), Alex Scott (ENG), Ronaldinho (PSG, BRA), Alexandra Popp (VfL Wolfsburg, DEU), Riquelme (Boca Juniors, ARG), Didier Drogba (Chelsea, ELF), Leicy Santos (Atletico Madrid, KOL) Zweite Reihe (von links nach rechts): Jude Bellingham (Real Madrid, ENG), David Beckham (ENG), Vinicius Junior (Real Madrid, BRA), Erling Haaland (Manchester City, NOR), Sam Kerr (Chelsea, AUS), Leah Williamson (ENG), Marquinhos (PSG, BRA), Youssoufa Moukoko (BVB, DEU)

Jude Bellingham (Real Madrid, ENG), David Beckham (ENG), Vinicius Junior (Real Madrid, BRA), Erling Haaland (Manchester City, NOR), Sam Kerr (Chelsea, AUS), Leah Williamson (ENG), Marquinhos (PSG, BRA), Youssoufa Moukoko (BVB, DEU) Vordere Reihe (von links nach rechts): Alexander Isak (Newcastle United, SWE), Selma Bacha (Olympique Lyon, FRA), Alexia Putellas (SPA), Virgil van Dijk (Liverpool, NED), Heung-Min Son (Tottenham Hotspur, KOR), Trinity Rodman (Washington Spirit, USA), Federico Chiesa (Juventus, ITA), Enzo Fernández (ARG)