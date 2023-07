EA SPORTS FC 24: Darum sind Frauen in Ultimate Team vertreten

Autor:, in / EA SPORTS FC 24

In einem Interview begründet Executive Producer John Shepherd die Entscheidung, Frauen in den Ultimate Team-Modus von EA SPORTS FC 24 zu integrieren.

In der kommenden Fußballsimulation EA SPORTS FC 24 treten im beliebten Ultimate Team Modus erstmals männliche und weibliche Spieler Seite an Seite und auch gegeneinander an. Bisher war der Modus lediglich aktuellen sowie ehemaligen männlichen Spielern vorbehalten.

Wie es zu der Entscheidung kam, die innerhalb der FIFA-Community nicht nur für positive Reaktionen sorgte, erklärt Executive Producer John Shepherd im Interview mit IGN:

„Das ist etwas, worüber wir wirklich intensiv nachgedacht haben. Wir haben das Gefühl, dass wir eine wirklich wichtige Rolle beim Wachstum dieses Sports spielen können, indem wir ihn allen unseren Fans näher bringen. Wir haben einfach diese Überzeugung, dass wir die Welt rund um den Fußball vereinen wollen.“ „Ultimate Team ist ein großartiger Ort dafür. Es ist ein Modus, in dem man sein Fantasie-Team mit verschiedenen Nationalitäten, verschiedenen Ligen und verschiedenen Vereinen zusammenstellen kann. Und so fühlte es sich wie ein großartiger Ort an, um das zu tun.“

Kritikern, die den nun gemischten Teams mangelnden Realismus vorwerfen, entgegnet Senior Producer Sam Rivera, dass es sich bei Ultimate Team um einen Fantasie-Modus handele und es auch nicht realistisch sei, wenn Mbappe mit einer Ikone auf dem Platz stehe.

Laut Shephard, wird auch die Toxizität in der Fußball-Gemeinschaft ein Thema sein, gegen das man in EA SPORTS FC 24 verstärkt vorgehen wird. Hierzu soll unangemessenes Verhalten, wie beispielsweise sexistische oder rassistischen Ultimate Team-Namen, strenger geahndet werden:

„Das ist etwas, das wir sehr ernst nehmen. Es ist eine laufende Sache. Es ist eine ständige Anstrengung. Wir haben ein Team bei EA, das sich voll und ganz auf Toxizität und das Verständnis dessen, was im Spiel passiert, konzentriert. Wir gehen sogar für das nächste Spiel zu einigen neueren Systemen über, bei denen wir einige neue Dienste nutzen, die uns bei der Überwachung von Namen helfen.“

EA SPORTS FC 24 erscheint am 29. September für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC.