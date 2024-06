EA SPORTS FC 24: Details zu UEFA EURO 2024 Spielmodi

Electronic Arts veröffentlicht heute das Festival-of-Football-Update für EA SPORTS FC 24 und EA SPORTS FC Mobile im Vorfeld der kommenden UEFA EURO 2024.

Mit diesem kostenlosen In-Game-Update können Fans das authentische UEFA EURO 2024-Turnier und alle 24 qualifizierten Verbände (und mehr) auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch und EA SPORTS FC Mobile erleben.

„Mit diesem In-Game-Update können Fans an der Seite einiger der besten Spieler Europas Geschichte schreiben und alle Facetten des kultigen Wettbewerbs durch alle 24 Verbände und eine Vielzahl authentischer Trikots, realistischer Stadien, Spielmodi und mehr erleben.“

„Wir könnten nicht aufgeregter sein, die UEFA EURO 2024 zum ersten Mal in die EA SPORTS FC-Erlebnisse einzubringen. Ein Turnier, das jedes Jahr für so viel Aufregung, herausragende Wettkämpfe und unvergessliche Momente sorgt“, sagt Nick Wlodyka, SVP und Group GM, EA SPORTS FC.

EA SPORTS FC 24 bringt Spieler auf die verschiedenen Spielfelder in Deutschland mit einem immersiven UEFA EURO 2024-Erlebnis, das die authentischen Details des Turniers widerspiegelt, von aktualisierten Trikots der Nationalmannschaften bis hin zu realen Stadien und aktualisierten Stars, um die Gesichter der besten Spieler Europas auf die internationale Bühne zu bringen.

„Wir freuen uns sehr, die UEFA EURO 2024 in EA SPORTS FC ankündigen zu können und sie im Rahmen der kommenden eEURO-Endrunde in Aktion zu sehen“, so Guy-Laurent Epstein, UEFA Marketing Director.

„Die globale Reichweite von EA SPORTS FC wird es Millionen von Fans ermöglichen, sich mit dem Turnier zu verbinden und es wie nie zuvor zu erleben und ihre Lieblingsnation virtuell von der Gruppenphase bis zur K.O.-Runde zu führen.“