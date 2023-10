EA SPORTS FC 24: Handball-Glitch temporär behoben

Autor:, in / EA SPORTS FC 24

Der Handball- bzw. Waden-Glitch in EA Sports FC 24 wurde vom Entwickler temporär behoben.

Handball statt Fußball wurde zuletzt in EA Sports FC 24 gespielt. Der neuste Teil der Videospielreihe, die zuvor FIFA im Namen trug, war von einem kuriosen Glitch geplagt.

Zunächst gelang es Spielern mit dem als „Calf Dribble“-Glitch bezeichneten Fehler den Ball an der Wade kleben zu lassen, ehe es mit Skill-Moves gelang in an die Hand zu kleben. Damit konnten Spieler dann einfach ins Netz laufen.

In der Fehlerbeschreibung heißt es vom Entwicklerteam zur temporären Korrektur:

„Um zu verhindern, dass dieses Problem auftritt, haben wir den Spielstil Trickster+ vorübergehend aus den Ultimate Team-Spieler-Items entfernt, sie haben jetzt stattdessen Trickster. Sobald dieses Problem in einem zukünftigen Titel-Update behoben wurde, werden wir versuchen, Trickster+ wieder zu den entsprechenden Spieler-Gegenständen hinzuzufügen.“

Endgültig behoben wird das Problem also erst mit einem Titel-Update.