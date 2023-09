EA SPORTS FC 24: Hier sind die Top 24 Profi-Ratings

Autor:, in / EA SPORTS FC 24

Electronics Arts gibt heute die Top 24 Frauen- und Männer-Ratings von EA SPORTS FC 24 bekannt und damit auch die bestbewerteten Talente für das nächste Kapitel von The World’s Game.

In FC 24 bringen die besten Spieler aus den größten Ligen des Männer- und Frauenfußballs ihre Leistungsbewertungen in Ultimate Team auf den virtuellen Rasen. Mit FC 24 beginnt eine neue Ära der Ratings, da alle Spieler für ihre individuellen Spielstile und Leistungen auf dem realen Spielfeld dargestellt werden. Mit einer Liste von fast 20.000 Heroes, Icons und Legenden des Fußballs – ehemalige sowie aktive Spieler – haben die Fans von FC 24 mehr Auswahl als je zuvor, wen sie in Ultimate Team auf das virtuelle Spielfeld schicken wollen.

Alle Spieler in Ultimate Team werden im Verhältnis zu ihren Ligen und den Athlet, gegen die sie in der realen Welt spielen, bewertet. Die Wertungen werden mit anderen Modi im Spiel übereinstimmen, in denen Männer- und Frauenteams unabhängig voneinander spielen.

Hier sind die Top 24 Bewertungen von EA SPORTS FC 24:

Vorname Nachname Alias Gesamt-Rating Liganame Kylian Mbappé 91 Ligue 1 Uber Eats Alexia Putellas Segura Alexia Putellas 91 Liga F Erling Haaland 91 Premier League Kevin De Bruyne 91 Premier League Aitana Bonmatí Conca Aitana Bonmatí 90 Liga F Lionel Messi 90 MLS Sam Kerr 90 Barclays WSL Karim Benzema 90 ROSHN Saudi League Thibaut Courtois 90 LALIGA EA SPORTS Harry Kane 90 Bundesliga Caroline Graham Hansen 90 Liga F Robert Lewandowski 90 LALIGA EA SPORTS Mohamed Salah 89 Premier League Kadidiatou Diani 89 D1 Arkema María Pilar León Cebrián Mapi León 89 Liga F Rúben Santos Gato Alves Dias Rúben Dias 89 Premier League Vinícius José de Oliveira Júnior Vini Jr. 89 LALIGA EA SPORTS Rodrigo Hernández Cascante Rodri 89 Premier League Neymar da Silva Santos Jr. Neymar Jr 89 ROSHN Saudi League Alex Morgan 89 NWSL Marc-André ter Stegen 89 LALIGA EA SPORTS Virgil van Dijk 89 Premier League Alisson Ramses Becker Alisson 89 Premier League Ada Hegerberg 89 D1 Arkema

EA SPORTS FC 24 hat vor Kurzem modernste Technologien vorgestellt, die für mehr Realismus in jedem Spiel sorgen werden.

Dazu gehören die von Opta optimierten PlayStyles, die es Fans ermöglichen, über die allgemeinen Bewertungen hinaus die persönlichen Spielstile und besonderen Fähigkeiten der einzelnen Spieler auf das Spielfeld zu bringen, um so ein noch persönlicheres und realistischeres Verhalten im Spiel zu erreichen.

EA SPORTS FC 24 wird ab dem 29. September 2023 erscheinen. Mit der Ultimate Edition ist es möglich, ab dem 22. September 2023 Zugang zu erhalten.