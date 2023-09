EA SPORTS FC 24: Ratings der Top 24 der Bundesliga-Profis

Autor:, in / EA SPORTS FC 24

Electronic Arts gibt im Rahmen des großen Ratings Reveal heute die Ratings der besten weiblichen sowie männlichen Spieler der Bundesliga in EA SPORTS FC 24 bekannt.

Die Liste der Frauen-Bundesliga Ratings führt ein Trio des VfL Wolfsburg an: Mit Alexandra Popp, Ewa Pajor und Lena Oberdorf. Des Weiteren lassen sich auch noch weitere deutsche Nationalspielerinnen, wie Laura Freigang, Sara Doorsoun oder Merle Frohms, in der Liste finden.

Ein großes Upgrade zum letzten Jahr hat Gregor Kobel, der Torhüter des BVB erhalten. Mit seinem neuen Rating rangiert der Schweizer Schlussmann erstmals in den Top 5 der Bundesliga. Nach dem Abgang von Cristopher Nkunku ist der neue Top-Spieler von RB Leipzig dieses Jahr ebenfalls ein Torhüter: Peter Gulasci.

Weitere interessante Spieler sind die beiden Außenverteidiger von Bayer 04 Leverkusen, Alejandro Grimaldo und Jeremie Frimpong rangieren beiden recht weit oben im Bundesliga Rating. Neben den altbekannten Stars wie Marco Reus, Timo Werner oder Mats Hummels, lassen sich aber auch aufstrebende junge Spieler, wie Karim Adeyemi oder Leipzigs Neuzugang Lois Openda in der Liste finden.

Hier die Top 10 der Bundesliga-Frauen und -Herren im Überblick:

Vorname Nachname Team Gesamt-Rating Liganame Harry Kane FC Bayern München 90 Bundesliga Alexandra Popp VfL Wolfsburg 88 Google Pixel

Frauen-Bundesliga Joshua Kimmich FC Bayern München 88 Bundesliga Ewa Pajor VfL Wolfsburg 87 Google Pixel

Frauen-Bundesliga Lena Oberdorf VfL Wolfsburg 87 Google Pixel

Frauen-Bundesliga Gregor Kobel Borussia Dortmund 87 Bundesliga Manuel Neuer FC Bayern München 87 Bundesliga Lea Schüller FC Bayern München 86 Google Pixel

Frauen-Bundesliga Matthijs De Ligt FC Bayern München 86 Bundesliga Jamal Musiala FC Bayern München 86 Bundesliga Merle Frohms VfL Wolfsburg 85 Google Pixel

Frauen-Bundesliga Kathrin Hendrich VfL Wolfsburg 85 Google Pixel

Frauen-Bundesliga Svenja Huth VfL Wolfsburg 85 Google Pixel

Frauen-Bundesliga Kingsley Coman FC Bayern München 85 Bundesliga Leon Goretzka FC Bayern München 85 Bundesliga Kevin Trapp Eintracht Frankfurt 85 Bundesliga Florian Wirtz Bayer 04 Leverkusen 85 Bundesliga Linda Dallmann FC Bayern München 84 Google Pixel

Frauen-Bundesliga Pernille Harder FC Bayern München 84 Google Pixel

Frauen-Bundesliga Georgia Stanway FC Bayern München 84 Google Pixel

Frauen-Bundesliga

In den kommenden Tagen setzt EA SPORTS die Bekanntgabe der besten Spieler:innen fort: Mit dabei sind u.a. die Serie A- und Ligue 1, PlayStyles, U21 Talente oder auch die besten Dribbler:

Freitag, 15. September : Serie A, Ligue 1, D1 Arkema & vollständige 19k Datenbank

: Serie A, Ligue 1, D1 Arkema & vollständige 19k Datenbank Samstag, 16. September : PlayStyles

: PlayStyles Sonntag, 17. September: Beste U21 Talente, bestes Upgrade & Editorial

EA SPORTS FC 24 erscheint am 29. September weltweit für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Nintendo Switch. Der Vorabzugriff für die Ultimate Edition beginnt am 22. September 2023.