EA SPORTS FC 24: Weitere Details zum Fußball-Videospiel

Electronic Arts hat das erste Produkt der neuen Marke EA SPORTS FC vorgestellt: EA SPORTS FC 24 wird weltweit am 29. September 2023 veröffentlicht und Erling Haaland, Stürmer von Manchester City, wird das Cover zieren.

Gemeinsam mit anderen Superstars des Weltfußballs wie Didier Drogba, Luis Figo, Laura Georges, Alex Scott und weiteren war Haaland bei der globalen Vorstellung in Amsterdam zu Gast. Die Ankündigungen umfassen die Details zu drei neuen modernen Technologien, die echte Spiel- und Matchdaten nutzen, um realistisches Gameplay zu bieten, sowie die Zusammenführung von männlichen und weiblichen Fußballern auf demselben Spielfeld in Ultimate Team, ein Novum in der Welt des Fußballs.

Außerdem bestätigte EA SPORTS, dass die Google Pixel Frauen-Bundesliga in EA SPORTS FC 24 enthalten sein wird und sich Spieler auf eine authentische Darstellung der besten deutschen Frauen-Mannschaften freuen dürfen.

Im Gameplay-Trailer von EA SPORTS FC 24 wird die Realitätstreue von HyperMotion V präsentiert. HyperMotion V verwendet volumetrische Daten aus über 180 professionellen Spielen im Männer- und Frauenfußball, um eine revolutionäre, der Realität entsprechende Bewegung und Animation im Spiel zu bieten.

„EA SPORTS hat interaktiven Fußball seit 30 Jahren definiert. Jetzt bringen wir die Fans mit EA SPORTS FC näher an den Sport, den sie lieben“, sagt Cam Weber, Präsident von EA SPORTS. „Dies ist das nächste große Kapitel unserer Mission, die Zukunft des Fußballs mit Fans auf der ganzen Welt zu gestalten und es beginnt mit FC 24, das unglaubliche Authentizität mit einem enormen Sprung in der Gameplay-Innovation vereint. Willkommen im Club.“

„Das ist ein enormer Moment“, sagt David Jackson, VP of Brand, EA SPORTS FC. „EA SPORTS FC ist der größte Fußballverein der Welt, mit einer Community von Fans, die bereits über 150 Millionen Menschen umfasst. Durch ein unglaubliches Produkt und Serviceleistungen, weltweit ansprechende Markenpartnerschaften und Investitionen in Fußball auf Gemeindeebene markiert FC 24 den Beginn unserer Ambition, die Liebe zum Fußball durch unsere Plattform zu fördern. Es wird noch viel mehr kommen.“

EA SPORTS FC 24 vorbestellen

EA SPORTS FC 24 wird ab dem 29. September 2023 weltweit spielbar sein, mit Vorabzugang zur Ultimate Edition ab dem 22. September 2023. Vorbestellungen für EA SPORTS FC 24 sind ab sofort erhältlich. Das Spiel wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Nintendo Switch erhältlich sein.

Fans, die die Ultimate Edition bis zum 22. August vorbestellen, erhalten verschiedene Spieler-Vorteile, darunter ein nicht tauschbares UEFA Champions League Ultimate Team Hero-Objekt im November.

EA SPORTS FC 24 bringt das Realismus-Erlebnis im Spiel auf ein neues Level

EA SPORTS hat die Art und Weise, wie Menschen Fußball spielen und genießen, verändert und neue hochmoderne Technologien werden dafür sorgen, dass EA SPORTS FC 24 eine beispiellose Realitätstreue in jedem Spiel bietet. EA SPORTS FC 24 wird Folgendes umfassen:

HyperMotion V ist der bisher größte Fortschritt in Sachen Realismus und überträgt den Rhythmus und die Flüssigkeit des realen Fußballs in das Spiel, indem es volumetrische Daten aus über 180 professionellen Spielen im Männer- und Frauenfußball nutzt, um Bewegungen im Spiel realistischer als je zuvor widerzuspiegeln.

PlayStyles, optimiert von Opta, machen Athleten dimensionaler und gehen über Gesamtbewertungen hinaus, um die besonderen Fähigkeiten auf dem Spielfeld zum Leben zu erwecken, die Spieler einzigartig machen. Jeder PlayStyle verleiht den Spieler einzigartige Fähigkeiten, die man sehen und spüren kann und macht ihr Spiel authentischer.

Eine verbesserte Frostbite-Engine liefert das Spiel in einer lebensechten Detailtreue und sorgt für ein noch intensiveres Spielerlebnis durch überarbeitete Spielermodelle, flüssigere Animationen und sichtbar einzigartige Merkmale, die jede:n Spieler:in besonders machen. Trikots bewegen sich wie reale Materialien und reagieren auf die Schritte der Spieler, verändern sich bei Richtungswechseln und fließen mit ihnen mit, während sie spielen.

„Unsere Mission ist es, die Fans noch näher an den weltweiten Fußball heranzuführen, und EA SPORTS FC 24 ist wirklich die beste Ausgabe bisher“, sagt Nick Wlodyka, SVP & GM von EA SPORTS FC. „In den letzten Jahrzehnten haben wir nicht nur eine tiefgreifende Veränderung in der Art und Weise erlebt, wie unsere Community Fußball erlebt, sondern auch eine bedeutende Entwicklung in der Art und Weise, wie sie sich mit unseren interaktiven Erfahrungen verbindet. EA SPORTS FC 24 nutzt neue Gameplay-Technologien, um die realistischste Ausdrucksform des wunderschönen Spiels zu schaffen, die wir je geschaffen haben.“

Eine Weltpremiere: Männer- und Frauenfußball spielen erstmals auf demselben Platz

Im Rahmen eines umfassenden Engagements für den Frauenfußball wird EA SPORTS FC 24 erstmals Männer- und Frauenfußball zusammenbringen, um auf demselben Platz zu spielen. Die Spieler werden brandneue Ultimate Team-Funktionen erleben, einschließlich der Aufnahme von Frauenfußballer in Ultimate Team, um ihre Traumelf zusammenzustellen.

„Die Feier des Sports für alle treibt uns weiterhin an und inspiriert uns“, sagt Andrea Hopelain, SVP of Brand, EA SPORTS. „Deshalb sind wir stolz darauf, die bisher inklusivste und vielfältigste Ausgabe des Spiels anzukündigen. Egal, ob es darum geht, mit dem größten Spielerpool, den wir je in Ultimate Team hatten, zu spielen, oder mit neuen Ligen wie der Liga F und der Google Pixel Frauen-Bundesliga, EA SPORTS ist stolz darauf, das virtuelle und physische Frauenfußballspiel zu unterstützen.“

„Die Integration der Google Pixel Frauen-Bundesliga in EA SPORTS FC eröffnet nicht nur neue Horizonte für die Vereine und Spieler, sondern etabliert die Google Pixel Frauen-Bundesliga auch als virtuelle Spitze des Frauenfußballs weltweit“ sagt Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing, Vertrieb & Events der DFB GmbH & Co.KG. „Diese Zusammenarbeit ermöglicht es den Fans, in die virtuellen Fußballschuhe der besten deutschen Spieler zu treten und die deutsche Liga auf eine völlig neue Art und Weise zu erleben. Wir freuen uns, mit EA SPORTS FC nun die Leidenschaft und das Interesse der zahlreichen Spieler weltweit am deutschen Frauenfußball auf Ligaebene abbilden zu können.“

Neben der Google Pixel Frauen-Bundesliga ist auch die Liga F in EA SPORTS FC 24 enthalten. Sie gesellen sich zur Barclays Women’s Super League, der D1 Arkema, der National Women’s Soccer League und der UEFA Women’s Champions League.

Vorstellung des EA SPORTS FC 24 Cover-Stars

Bei der Veranstaltung wurde Erling Haaland, Stürmer von Manchester City und Norwegen, als Cover-Star von EA SPORTS FC 24 vorgestellt. Nach Haalands historischer Saison mit Manchester City, einschließlich der Rekordzahl von Toren in einer Premier-League-Saison, war er die klare Wahl, um eine neue Ära in der langen Geschichte von EA SPORTS einzuläuten. EA SPORTS Cover-Stars haben schon immer den Höhepunkt des Fußballtalents – im wirklichen Leben und im Spiel – definiert, und Haalands herausragende Fähigkeiten beim Abschluss, in der Positionierung und der Physis sind da keine Ausnahme.

„Jeder Fußballer träumt davon, auf dem Cover zu sein. Ich bin stolz, eine wichtige Rolle beim Start der neuen Ära des weltweit führenden Fußballspiels EA SPORTS FC zu spielen“, sagt Erling Haaland. „Als ich das Cover zum ersten Mal in den Händen hielt, war meine sofortige Reaktion, mir vorzustellen, was ich mir selbst vor 10 Jahren damit hätte zeigen können. Ich hoffe, dass dies auch die nächste Generation inspirieren kann, an sich selbst zu glauben und ihre Träume zu verwirklichen. Es ist eine Ehre, nicht nur auf diesem Cover zu sein, sondern auch auf dem Ultimate Edition-Cover neben meinen illustren Kollegen und Legenden des weltweiten Fußballs wie Johan Cruyff, Pelé, Zinédine Zidane, Ronaldinho, Didier Drogba und vielen mehr zu sein.“

Eine authentische Fußballerfahrung

Mit Authentizität und Innovation im Mittelpunkt zeigt EA SPORTS FC 24 die besten Spieler aus den größten Vereinen, Ligen und Wettbewerben auf der ganzen Welt – sowohl im Männer- als auch im Frauenfußball.

Nachdem bereits bestätigt wurde, dass einige der weltbesten Wettbewerbe in EA SPORTS FC enthalten sein werden – darunter die Bundesliga, LALIGA EA SPORTS, Serie A und CONMEBOL Libertadores – gab EA SPORTS eine exklusive Verlängerung der Zusammenarbeit mit der UEFA bekannt. Das bedeutet, dass EA SPORTS FC 24 der einzige Ort ist, an dem man die ikonische UEFA Champions League, UEFA Women’s Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League und UEFA Super Cup spielen kann.

„Es ist ein aufregender Moment“, sagte Guy-Laurent Epstein, Marketingdirektor der UEFA. „Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit EA SPORTS fortzusetzen und sowohl die Männer- als auch die Fraueneditionen der UEFA-Klubwettbewerbe für Spieler anzubieten, die das authentischste Spielerlebnis suchen. EA SPORTS FC spielt eine entscheidende Rolle für die Zukunft der Fußballbegeisterung, und wir freuen uns, diesen Weg gemeinsam zu gehen.“

Darüber hinaus gab EA SPORTS eine langfristige Verlängerung der Zusammenarbeit mit der Premier League bekannt, die beliebteste Liga im Spiel.

Richard Masters, Chief Executive der Premier League, sagte: „EA SPORTS ist einer der langjährigsten Partner der Premier League, und gemeinsam haben wir Generationen von Fußballspielern und -fans inspiriert. Wir freuen uns, Teil von EA SPORTS FC 24 zu sein und freuen uns auf weitere aufregende Projekte, an denen wir in den kommenden Jahren zusammenarbeiten werden.“

EA SPORTS FC 24 Founders-Status

EA SPORTS hat den Founders-Status angekündigt, um die Fans zu feiern, die zu Beginn einer neuen Ära des Weltfußballs bei EA SPORTS FC dabei sind. Fans, die EA SPORTS FC 24 bis zum 1. November 2023 spielen, werden ein FC-Gründer und erhalten Vorteile, darunter ein exklusives Gründerabzeichen und ein Kit, um ihren Status für die kommenden Jahre zu repräsentieren.

Darüber hinaus erhalten FC-Gründer Zugang zu einer Reihe von exklusiven Gründer-Vorteilen in EA SPORTS FC 24 und darüber hinaus.

EA Play-Mitglieder erhalten einen frühen Zugang zum Spiel mit einer 10-stündigen Testphase ab dem 22. September. EA Play Pro-Mitglieder genießen unbegrenzten Zugang zur EA Play Pro Edition des Spiels – einschließlich des Ultimate Edition-Inhalts – ab dem 22. September. Schließlich werden alle EA Play-Mitglieder zusätzliche Boni für EA SPORTS FC 24 freischalten, darunter monatliche Draft-Tokens in Ultimate Team, saisonale Club-Belohnungen und saisonale VOLTA FOOTBALL APPAREL & COINS.

EA SPORTS FC 24 erscheint weltweit am 29. September 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Nintendo Switch.