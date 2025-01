EA SPORTS FC 25: EA feiert das Team of the Year der Frauen & Männer

EA SPORTS gab heute die Spielerinnen und Spieler bekannt, die sich einen Platz in dem Team of the Year für das Jahr 2024 (TOTY) der Männer und Frauen verdient haben.

Als eine der wenigen Auszeichnungen im Weltfußball, bei der die Fans abstimmen können, bietet das TOTY den Fans die Möglichkeit, die endgültige Aufstellung mitzubestimmen und die weltbesten Fußballstars zu ehren.

Team of the Year der Frauen:

TW – Ann-Katrin Berger (Deutschland) – Gotham FC

DEF – Lucy Bronze (England) – Chelsea

DEF – Sakina Karchaoui (Frankreich) – Paris Saint-Germain

DEF – Wendie Renard (Frankreich) – Lyon

DEF – Irene Paredes (Spanien) – FC Barcelona

MIT – Aitana Bonmatí (Spanien) – FC Barcelona

MIT – Alexia Putellas (Spanien) – FC Barcelona

MIT – Guro Reiten (Norwegen) – Chelsea

STR – Caroline Graham Hansen (Norwegen) – FC Barcelona

STR – Sophia Smith (USA) – Portland Thorns

STR – Lauren James (England) – Chelsea

Team of the Year der Männer:

TW – Emiliano Martínez (Argentinien) – Aston Villa

DEF – William Saliba (Frankreich) – Arsenal

DEF – Dani Carvajal (Spanien) – Real Madrid

DEF – Virgil van Dijk (Niederlande) – Liverpool

DEF – Alejandro Grimaldo (Spanien) – Bayer Leverkusen

MIT – Jude Bellingham (England) – Real Madrid

MIT – Rodri (Spanien) – Manchester City

MIT – Cole Palmer (England) – Chelsea

STR – Vinicius Junior (Brasilien) – Real Madrid

STR – Mohamed Salah (Ägypten) – Liverpool

STR – Kylian Mbappé (Frankreich) – Real Madrid

Die Stürmer sind ab heute in EA SPORTS FC 25 verfügbar, gefolgt von Mittelfeldspielern am 19. Januar und Verteidiger/Torhüter am 21. Januar. Die vollständigen TOTY-Kader werden dem Football Ultimate Team-Pool hinzugefügt, der vom 23. bis zum 31. Januar verfügbar ist. Die Honorable Mentions, sowie der 12. Mann bzw. die 12. Frau werden ab dem 24. Januar verfügbar sein.

„Es ist eine große Ehre, mit einigen der Spieler, die ich in meiner Kindheit gesehen habe, im FC 25 Team of the Year zu sein“, sagt Jude Bellingham, Mittelfeldspieler von Real Madrid. „Die Fans haben einen großen Anteil daran, dass es uns Spielern so viel Spaß macht, das zu tun, was wir tun, also vielen Dank.“

„Es ist eine große Ehre, in das FC 25 Team of the Year aufgenommen zu werden“, sagt Aitana Bonmatí. „Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich die Zeit genommen haben, um ihre Stimme abzugeben.“

Virgil van Dijk, Verteidiger des FC Liverpool, sagt: „Es ist ein großartiges Gefühl, von den Fans anerkannt zu werden, und ich bin stolz und fühle mich geehrt, in das FC 25 Team oft he Year gewählt worden zu sein. Vielen Dank an alle, die gewählt haben, und für eure Unterstützung.“