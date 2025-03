EA SPORTS FC 25: Franz Beckenbauer als neue ICON dabei

Autor:, in / EA SPORTS FC 25

Franz Beckenbauer wird als neue ICON in EA SPORTS FC 25 integriert.

EA SPORTS FC hat heute enthüllt, dass Franz Beckenbauer als neue ICON in EA SPORTS FC 25 integriert wird.

Neben dem im Februar veröffentlichten Diego Armando Maradona, ist Beckenbauer die nächste neue ICON, die im Laufe des EA SPORTS FC 25-Jahres Einzug in das Spiel erhalten hat.

Zuletzt in einem EA-Titel vertreten war “Der Kaiser” im Jahr 2016 und reiht sich nun nach knapp 9 Jahren wieder neben Legenden des Fußballs wie Ronaldinho, David Beckham oder seinem ehemaligen Mitspieler Gerd Müller ein.

Zum ersten Mal in der Geschichte von EA SPORTS FC wird Franz Beckenbauer in Ultimate Team als ICON integriert. Beckenbauer’s Karriere war geprägt von Erfolgen auf höchstem Niveau: Unter anderem konnte er drei aufeinanderfolgende Europapokale, zwei Ballon d’Or Auszeichnungen und eine Weltmeisterschaft gewinnen.

Franz Beckenbauer wird als Teil der UEFA Dreamchasers-Kampagne als Base-ICON-Version zum Ultimate Team-Pool hinzugefügt.

Am Freitag, den 4. April wird zudem die erste Promo-Version im Rahmen der FUT Immortals-Kampagne in Ultimate Team veröffentlicht. Als einer der besten Verteidiger aller Zeiten sowie als erfolgreicher Trainer und Funktionär hat Beckenbauer den deutschen Fußball geprägt wie fast kein Zweiter und wird von EA SPORTS mit der Integration in EA SPORTS FC 25 geehrt.

Neben Ultimate Team wird Franz Beckenbauer außerdem auch ein Bestandteil der am 10. März veröffentlichten Classic XI sein und dort seinen Platz in der Verteidigung einnehmen. Des Weiteren haben Spieler ebenfalls die Möglichkeit, eine Spielerkarriere mit Kaiser Franz zu starten und eine ganz individuelle Karriere mit ihm aufzubauen.