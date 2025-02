EA SPORTS FC 25: Future Stars Team 1 veröffentlicht

EA SPORTS gibt die ersten Future Stars und Future Stars ICONs für FC 25 bekannt. Die diesjährige Future Stars-Kampagne ist eine zweiwöchige Feier für junge U23-Spieler, die ein erfolgreiches Jahr hinter sich haben.

Im ersten von zwei Future Stars-Teams sind renommierte Talente wie Jamie Gittens (Borussia Dortmund), Benjamin Sesko (RB Leipzig), Endrick (Real Madrid), und Lamine Yamal (FC Barcelona), neben 13 weiteren von EA SPORTS FC ausgewählten jungen Athletinnen und Athleten, zu finden.

Aufgrund ihrer überzeugenden Leistungen auf dem Spielfeld hat EA SPORTS diese Talente ausgewählt.

Zusätzlich zu den neuen FC 25 Future Stars-Talenten kehren auch die Future Stars ICONs zurück. Zu den Spielern, die in Team 1 der Future Stars ICONs vertreten sind, gehören unter anderem Lotta Schelin, Xabi Alonso und Henrik Larsson.

Ab sofort können Fans von FC 25 die Future Stars-Talente sowie die ICONs aus dem ersten Team in ihren Ultimate Team Kader integrieren.

Weitere Future Stars-Items werden in der nächsten Woche via SBCs und als Belohnungen veröffentlicht. Alle Future Stars-Spieler werden mit einem Rating-Boost versehen, welcher ihr Potenzial widerspiegelt.

„Es ist eine Ehre, in FC 25 zum Future Star ernannt zu werden. Zum einen, weil meine eigenen Leistungen und mein Potenzial im Ultimate Team-Modus, den ich so gerne spiele, anerkannt werden, und zum anderen, weil ich neben einer Reihe von Spielern aufgeführt werde, die den Fußball weltweit prägen“, so Endrick, Stürmer von Real Madrid.