EA SPORTS FC 25: Gameplay-Innovationen im ersten Trailer

Autor:, in / EA SPORTS FC 25

Electronic Arts enthüllt mit EA SPORTS FC 25, das am 27. September 2024 auf den Markt kommt, das nächste Kapitel des Weltfußballs.

EA SPORTS FC baut die größte Fußballplattform der Welt weiter aus, mit einer Vielzahl von Innovationen, angeführt von Rush und FC IQ, um das bisher authentischste Erlebnis zu bieten.

Der EA SPORTS FC 25-Trailer weiter unten feiert ebenfalls sein großes Debüt und zeigt die weltweit anerkannten fußballerischen Fähigkeiten von Cover-Star Jude Bellingham in der Frostbite Engine des Spiels.

„Mit EA SPORTS FC 25 stärken wir unsere Vision einer fanorientierten Zukunft des Fußballs und definieren mit FC IQ neu, was auf dem Spielfeld möglich ist. Wir nutzen KI und reale Daten, um Spielertaktiken zu modernisieren und die Leistung von HyperMotionV und PlayStyles zu verbessern“, sagt Nick Wlodyka, SVP und Group GM, EA SPORTS FC. „Wir bieten unseren Fans mit Rush, unserem bisher ansprechendsten Spielerlebnis, innovative Spielmöglichkeiten und setzen mit der Einführung des Frauenfußballs im Karrieremodus die authentische Darstellung des Weltfußballs fort.“

EA SPORTS FC 25 führt mit Rush ein neues 5v5-Erlebnis ein, das die gleiche Spielsteuerung und fußballnahe Mechanik wie die 11v11-Matches nutzt.

Rush ist in Football Ultimate Team, Clubs und Anstoß verfügbar. Im neuen Modus schließt man sich als Gruppe von vier Spieler zusammen und betritt mit einem KI-gesteuerten Torwart das Spielfeld. Als Einzelspieler-Erlebnis in der Manager-Karriere können Fans mit Rush die Entwicklung ihrer Jugendakademie während der Saison mit neuen spielbaren 5v5-Turnieren steuern.

FC IQ führt eine Überarbeitung der taktischen Grundlagen in jedem 11v11-Match ein, indem es eine größere strategische Kontrolle bietet, während ein neues KI-Modell, das auf realen Daten von einigen der besten Teams im Fußball basiert, die Taktik der Spieler durch neue Spielerrollen beeinflusst.

Eine Überarbeitung der Mannschaftstaktik und realistischere kollektive Bewegungen modernisieren die Positionierung auf dem Spielfeld, verändern die Spielweise jedes Teams – angelehnt an ihren realen Spielstil – und sorgen für mehr Abwechslung von Spiel zu Spiel.

Im Karrieremodus stehen Fans dank der Live-Startpunkte im Mittelpunkt der größten Ereignisse der Fußballwelt, wie z. B. die Übernahme eines Vereins nach der ersten Hälfte einer Saison oder einem Trainerwechsel.

Außerdem wird in diesem Jahr zum ersten Mal Frauenfußball in den Karrieremodus integriert, wodurch in allen Spielmodi Parität mit dem Männerfußball erreicht wird und EA SPORTS FC sein Engagement für den Ausbau des Frauenfußballs weiter vorantreibt.

EA SPORTS FC 25 wird offiziell am 27. September 2024 erscheinen. Mit der Ultimate Edition des Spiels wird es möglich sein, schon ab dem 20. September 2024 das Spiel zu spielen. Vorbestellungen von EA SPORTS FC 25 sind ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Nintendo Switch möglich.

Fans, die die Ultimate Edition bis zum 20. August vorbestellen, erhalten eine Reihe von Spielvorteilen: Zu den Vorbestellungsvorteilen gehören ein untauschbares Hero-Item, ein untauschbares Spieler-Item aus der Greats of the Game-Kampagne, verschiedene Ingame-Währungen, ein Football Ultimate Team Progression Evolution-Upgrade und eine Football Ultimate Team Rush-Belohnung.

EA Play-Mitglieder erhalten ab dem 20. September einen zehnstündigen Testzugang für EA SPORTS FC 25, zusätzlich wiederkehrende Belohnungen wie monatliche Football Ultimate Team Draft Tokens sowie saisonale Club Rewards und sie sparen 10 % bei FC Points und vieles mehr.