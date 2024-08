EA SPORTS FC 25: Liste aller 13 neuen Hero-Items

Autor:, in / EA SPORTS FC 25

EA SPORTS stellt heute 13 neue Hero-Items vor, die ihr Debüt in EA SPORTS FC 25 feiern werden. Jeder dieser Heroes hat die Möglichkeit, mit den Football Ultimate Team-Clubs der Spieler zu wachsen und sich zu verbessern.

Fans, die die EA SPORTS FC 25 Ultimate Edition bis zum 20. August vorbestellen, erhalten einen exklusiven „Origin Hero“-Gegenstand, welcher ab dem Start des Early Access verfügbar ist und am 28. November automatisch zu einem „Prime Hero“-Gegenstand aufgewertet wird.

Zur Feier der neuen Hero-Items, die in EA SPORTS FC 25 Einzug erhalten, können sich Fans den EA SPORTS FC Heroes-Trailer im Comic-Stil ansehen. Im Trailer wird die Verwandlung von Eden Hazard, Tim Howard, Laura Georges und Maicon von Origin- zum Prime-Hero gezeigt.

„Es gibt viele Helden in diesem wunderschönen Spiel, das wir auf der ganzen Welt lieben und die Tatsache, dass ich in diesem Jahr einer der FC Heroes bin, ist etwas Besonderes für mich“, sagt Tim Howard. „Ich freue mich darauf, bei FC 25 im Tor zu stehen.“

Hier eine Liste alle 13 neuen Hero-Items:

Blaise Matuidi

Celia Šašic

Eden Hazard

Fara Williams

Guti

Jaap Stam

Jamie Carragher

Laura Georges

Maicon

Marek Hamšík

Mohammed Noor

Tim Howard

Zé Roberto

„Ob es sich um eine gut getimte Challenge, einen beherzten Lauf, einen Last-Minute-Sieg oder irgendetwas dazwischen handelt, der Heldenstatus bei den Fans ist für alle Fußballer eine Auszeichnung“, so Charlie Villiers, Sr. Direktor, Franchise Marketing EA SPORTS FC. „Mit den diesjährigen Helden, die im September in Ultimate Team an den Start gehen, wollten wir die Momente einfangen, die ihre Verbundenheit mit dem Verein signalisieren, und den Weg dieser Spieler zum Heldenstatus feiern.“

Spieler, die die EA SPORTS FC 25 Ultimate Edition vor dem 20. August vorbestellen, erhalten außerdem ein untauschbares Hero- oder ICON-Item in FC 24 Ultimate Team aus der „Greats of the Game“-Kampagne.

Für EA SPORTS FC Mobile-Spieler werden im Laufe des Jahres Hero-Items im Spiel erscheinen, die die zehn oben genannten Herrenfußballspieler in ihrer Origin-Form zeigen. EA SPORTS FC Mobile kann im App Store und im Google Play Store heruntergeladen werden.

EA SPORTS FC 25 wird ab dem 27. September 2024 verfügbar sein. Ein früher Zugang über die Ultimate Edition ist ab dem 20. September 2024 möglich. EA Play-Mitglieder erhalten ab dem 20. September einen 10-stündigen Testzugang zu EA SPORTS FC 25.

Außerdem erhalten sie wiederkehrende Belohnungen wie monatliche Football Ultimate Team Draft Tokens, saisonale Club Rewards, sparen 10 % bei FC Points und vieles mehr.