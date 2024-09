EA SPORTS FC 25: Neuester Teil der Reihe ab sofort erhältlich

EA SPORTS veröffentlicht FC 25 und gibt Fans die Möglichkeit die Gameplay-Innovationen wie FC IQ oder RUSH zu erleben. Vor dem offiziellen Launch von FC 25 hat EA SPORTS insgesamt acht Clubhouse-Events mit einer Vielzahl prominenter Teilnehmer veranstaltet, um den Release des neuen Spiels gebührend zu feiern.

Zur Feier des Launches von EA SPORTS FC 25 wurden verschiedene Clubhouses an acht weltweiten Standorten ausgetragen. Auch Düsseldorf gehört zu einem dieser Standorte und hat am Mittwoch, den 25. September einige bekannte Gesichter aus unter anderem der Welt des Fußballs zusammengebracht.

Zu den Teilnehmern gehörten unter anderem der ehemalige FC Bayern München-Spieler Frank Ribéry, der Fußball-Weltmeister von 2014 Sami Khedira und der aktuelle BVB- und DFB-Spieler Julian Brandt, die in 5v5-Rush-Matches und weiteren Modi gegeneinander angetreten sind. Außerdem zählten Influencer wie Elias „EliasN97“ Nerlich und Niklas Wilson Sommer zu den Gästen und haben sich ebenfalls mit den verschiedenen Teilnehmern des Events gemessen.

„Die globalen Studio-Teams haben ganze Arbeit geleistet, um mit FC 25 das nächste Kapitel des Weltfußballs zu liefern, inklusive unserer bislang sozialsten Erfahrung mit Rush“, sagt John Shepherd, VP & GM von EA SPORTS FC. „Spieler erleben den Wettbewerb wie nie zuvor sowie eine komplette Überarbeitung von Taktik, Strategie und Authentizität mit FC IQ. Zum ersten Mal überhaupt implementiert ein Fußballspiel den Frauenfußball mit einer authentischen Karriereerfahrung, was es uns ermöglicht hat, eine Gleichstellung der Spielmodi zwischen Männer- und Frauenfußball in EA SPORTS FC 25 zu erreichen.“

Rush, das in EA SPORTS FC 25 in Ultimate Team, Clubs, Kick-Off und den Karrieremodus integriert wurde, ist ein neues 5v5-Erlebnis, das die gleiche Spielsteuerung und Mechanik wie 11v11 nutzt. Fans können zusammen mit Freunden in Vierergruppen und einem KI-gesteuerten Torwart auf das Spielfeld gehen und ihr Können auf die Probe stellen. In der Manager-Karriere können die Spieler in Rush die Entwicklung ihrer Jugendakademie während der Saison mit neuen spielbaren 5v5-Turnieren fördern.

Mit FC IQ werden die taktischen Grundlagen des Spiels überarbeitet, um mehr strategische Kontrolle, intelligentere Mitspieler, individuelle Spielerrollen und authentischere Bewegungen in jedem 11v11-Match zu ermöglichen.

Ein neues KI-Modell, das auf realen Daten von einigen der besten Teams im Fußball basiert, beeinflusst die Denk- und Verhaltensweisen der Spieler auf dem Spielfeld durch völlig neue Spielerrollen. Teamtaktiken und realistischere Bewegungen modernisieren das Positioning auf dem gesamten Spielfeld, was die Spielweise jedes Teams verändert und mehr Abwechslung von Spiel zu Spiel bietet.

Mehr Informationen zu den verschiedenen Modi gibt es hier: Karrieremodus, Ultimate Team, Clubs, EA SPORTS HIGHLIGHTER.

Mit FC 25 engagiert sich EA SPORTS weiterhin für die Wettbewerbe, Vereine und Stars – darunter mehr als 19.000 Athleten in über 700 Teams in mehr als 120 Stadien und 30 Ligen, unterstützt von mehr als 300 globalen Fußballpartnern.

EA SPORTS FC 25 ermöglicht es die UEFA Champions League, die UEFA Europa League, die UEFA Europa Conference League, die CONMEBOL Libertadores, die Premier League, die Bundesliga, die LALIGA EA SPORTS und weitere europäische Top-Ligen zu spielen.

Außerdem sind auch die UEFA Women’s Champions League, die Google Pixel Frauen-Bundesliga, die Barclays Women’s Super League, die National Women’s Soccer League, die Arkema Première Ligue und die Liga F im Spiel vertreten.