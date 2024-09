EA SPORTS FC 25: Offizieller Soundtrack mit über 100 Titeln veröffentlicht

Electronic Arts hat heute den offiziellen Soundtrack von EA SPORTS FC 25 veröffentlicht. Der diesjährige Soundtrack enthält 117 Songs von Künstlern aus aller Welt und bedient eine große Bandbreite an Genres.

Neben vielen internationalen Künstlern sind mit dem Rapper Summer Cem und dem Musikproduzenten Ben Böhmer zwei deutsche Interpreten auf dem Soundtrack vertreten.

Seit 1997 bietet EA SPORTS mit dem Soundtrack vielen aufstrebenden und etablierten Künstlern eine Plattform, um ihrer Musik eine weitere Bühne zu bieten.

Die Playlist von FC 25 setzt den Trend des letztjährigen Soundtracks fort, der eine Vielzahl internationaler Künstler vorgestellt hat und bietet eine vielseitige Auswahl an Genres. Dazu gehören die experimentelle arabisch-lateinamerikanische Pop-Fusion von Elyanna, der Future Ghetto Funk des Südafrikaners Moonchild Sanelly und die Mischung aus traditioneller Palanque-Musik und urbanem Rap der afro-kolumbianischen Gruppe Kombilesa Mi.

Auf der Trackliste finden sich neben Superstars wie der zweifachen Oscar-Preisträgerin Billie Eilish, dem Prince of Reggaeton J Balvin sowie dem britischen Erfolgsproduzenten Fred again.. auch eine Reihe internationaler Musikgrößen, von Disclosure über Ice Spice bis hin zu Kasabian.

Des Weiteren lassen sich auch Charli xcx, der aufstrebende japanische Drill-Rapper JUMADIBA, der Afrobeat-Künstler Obongjayar, die spanischen Rock-Musikerinnen Hinds und die gefeierte Dschungel- Künstlerin Nia Archives auf dem Soundtrack finden. Außerdem wird ein neuer Song des polnischen FC-Fans MATA enthalten sein.

„FC 25 ist ein globales Fest der neuen Musik, das Grenzen überwindet, verschiedene Genres umfasst und einige Überraschungen bietet“, so Steve Schnur, Worldwide Executive und President of Music bei Electronic Arts. „Das EA Music Team hat fast ein Jahr damit verbracht, einen epischen Soundtrack zu erstellen, der den Sound der kommenden Saison definieren wird und den Spirit des Spiels wie nie zuvor aufwertet.“

Der FC 25-Soundtrack enthält mehrere unveröffentlichte Songs, die voraussichtlich noch in diesem Jahr erscheinen werden, darunter ein Stück der Glastonbury-Headliner und der prämierten Band Coldplay. Ebenfalls sind zwei unveröffentlichte Titel von Delfina Dib in FC 25 enthalten. Weitere unveröffentlichte Songs kommen von der für den Mercury Prize nominierten FKA Twigs und der walisischen Platin-Rockband Catfish and the Bottlemen.

Der deutsche Rapper Summer Cem sagt zum Soundtrack: „Für mich ist es eine Ehre, Teil des EA SPORTS FC 25 Soundtracks zu sein. Musik und Fußball verbinden Menschen auf eine besondere Art und Weise und es fühlt sich großartig an, mit meinem Sound weltweit gehört zu werden. Ich freue mich, meine Musik in einem Game zu sehen, das so viele Herzen bewegt.“ Der Reggaeton-Superstar J Balvin zeigt sich ebenfalls euphorisch: „Es ist ein unglaubliches Gefühl, in einem so kultigen Spiel vertreten zu sein. Dass meine Musik Teil des FC 25-Soundtracks ist und ich diese Ehre mit so vielen anderen talentierten Künstlern aus aller Welt teilen kann, ist etwas, das ich nie vergessen werde. Ich kann es kaum erwarten, das alles zu erleben, wenn ich spiele.“

EA SPORTS arbeitet seit drei Jahren mit Spotify zusammen, um den Soundtrack immer weiter auszubauen und den Fans so viele verschiedene Songs und Künstler wie möglich zu bieten. Der komplette EA SPORTS FC 25-Soundtrack steht auf Spotify und den meisten anderen Musik-Streaming-Plattformen zur Verfügung.

EA SPORTS FC 25 ist ab dem 27. September erhältlich. Über die Ultimate Edition haben die Spieler die Möglichkeit, schon ab dem 20. September ins Spiel zu starten. EA SPORTS FC 25 wird auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch veröffentlicht.