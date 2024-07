EA SPORTS FC 25: Rush Premiere startet um 17:00 Uhr

Autor:, in / EA SPORTS FC 25

EA SPORTS FC 25 zeigt euch in einer Premiere den neuen 5vs5 Rush-Modus.

Bildet ein Team in 5vs5 Rush, einer neuen Art, mit Freunden in Football Ultimate Team, Clubs und Kick-Off in EA SPORTS FC 25 zu spielen, mit rasantem Gameplay.

Die Premiere könnt ihr heute ab 17:00 Uhr hier live mitverfolgen: