EA SPORTS FC 25: Seit dem Start wurden 4,3 Milliarden Tore geschossen

Electronic Arts gibt erste Einblicke, wie die Fans in den ersten 25 Tagen seit dem Early Access Start am 27. September mit EA SPORTS FC 25 interagiert haben.

Insgesamt haben Spieler aus über 200 Nationen bisher über 1,7 Milliarden Spiele in allen Modi gespielt und insgesamt 4,3 Milliarden Tore geschossen, wobei Real Madrid das meistgewählte Männerteam und der FC Barcelona das meistgewählte Frauenteam war.

Die spanische Vereinsrivalität hat dazu beigetragen, dass das El Clásico und das Women’s Clásico die beliebtesten Spielpaarungen im Männer- bzw. Frauenfußball sind, wobei Real Madrid unter den Top 3 der beliebtesten Spielpaarungen im Männerfußball zu finden ist.

Beliebteste Matchups – Männer

Real Madrid vs. FC Barcelona Manchester City gegen Real Madrid Real Madrid gegen Real Madrid

Beliebteste Matchups – Frauen

Real Madrid gegen FC Barcelona Arsenal vs. Chelsea Chelsea gegen FC Barcelona

„Es ist jetzt einen Monat her, dass wir die Welt eingeladen haben, EA SPORTS FC 25 zu spielen, und die Reaktion der Community war erstaunlich, mit fast 300 Millionen gespielten Matches unseres neuen 5v5 Rush-Erlebnisses und einer Verdopplung der Matches mit Freunden in Ultimate Team im Vergleich zum Vorjahr“, sagt John Shepherd, VP, EA SPORTS FC. „Unser Team ist unglaublich stolz auf das, was wir mit FC 25 erreicht haben, und wir freuen uns darauf, auch für den Rest der Saison ein großartiges Erlebnis zu bieten.“

Das neue Rush 5v5-Erlebnis in EA SPORTS FC 25 hat bisher zu fast 300 Millionen gespielten Rush-Spielen geführt, von denen über 277 Millionen in der Nike Air Zoom Arena ausgetragen wurden, einem reinen Digitalstadion, das die exklusive Heimat der Rush-Spiele in Ultimate Team und Clubs ist. In Ultimate Team Rush waren Andreu Fontàs Prat und Patricia Guijarro Gutiérrez die meistgewählten Athlet.

EA SPORTS FC 25 bietet mehr als 120 reale Stadien aus der ganzen Welt, und die Fans haben gezeigt welche die beliebtesten unter ihnen sind: Das Estadio Santiago Bernabéu, Anfield und das Etihad Stadium gehören zu den meistgespielten Stadien im Spiel.

Dieses authentische Spieltagserlebnis ist die Grundlage für FC 25, das in diesem Jahr neue Stadien wie das Mâs Monumental in Buenos Aires (Club Atlético River Plate), das De Kuip in Rotterdam (Feyenoord), das Estádio José Alvalade in Lissabon (Sporting CP), den RAMS Park in Istanbul (Galatasaray) und das Ülker Stadyumu (Fenerbahce S.K.) enthält.

Durch die Einführung des Frauenfußballs im Karrieremodus von FC 25 ist Aitana Bonmatí die begehrteste Frauenfußballspielerin auf dem Transfermarkt, während Lamine Yamal die Liste der Männertransfers anführt. Die Top-Transferliste im Männer- und Frauenfußball sieht wie folgt aus:

Top 5 Karrieremodus-Transfers – Männer

Lamine Yamal Endrick Memphis Depay Pau Cubarsí Nico Williams

Top 5 Karrieremodus-Transfers – Frauen

Aitana Bonmatí Sophia Smith Alisha Lehmann Alexia Putellas Jule Brand

EA SPORTS FC 25 bietet die größten Wettbewerbe, Vereine und Stars – einschließlich mehr als 19.000 Athlet in über 700 Teams in mehr als 120 Stadien und 30+ Ligen, unterstützt von mehr als 300 globalen Fußballpartnern. Es ist der einzige Ort, an dem Fans die UEFA Champions League, die UEFA Europa League, die UEFA Europa Conference League, die CONMEBOL Libertadores, die Bundesliga, die Premier League und die LALIGA EA SPORTS spielen können.

Dazu kommen die UEFA Women’s Champions League, die Google Pixel Frauen-Bundesliga, die National Women’s Soccer League, die Arkema Première Ligue, die Liga F und die Barclays Women’s Super League.

EA SPORTS FC 25 ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch, sowie über EA Play erhältlich.