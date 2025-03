EA SPORTS FC 25: SHOWCASE bringt Google Pixel Frauen-Bundesliga und mehr

Autor:, in / EA SPORTS FC 25

Ab sofort können Fans des deutschen Fußballs sowohl die Bundesliga als auch die Google Pixel Frauen-Bundesliga in EA SPORTS FC 25 SHOWCASE erleben.

Durch FC IQ haben Spieler mehr taktische Kontrolle als je zuvor und können mit ihrem Lieblingsverein auf dem Platz stehen und erste Eindrücke verschiedenster Modi sammeln.

EA SPORTS FC 25 SHOWCASE dient als eine Vorschau auf die vollständige Version von EA SPORTS FC 25. Sie bietet einen Einblick in die Neuerungen, einschließlich einer wechselnden Auswahl an Inhalten, Funktionen und Modi wie Learn to Play, Kick-Off mit ausgewählten Vereinen und Clubs Rush mit begrenzter Progression.

Spieler können EA SPORTS FC 25 SHOWCASE upgraden, um auf die vollständige Version des Spiels zuzugreifen und die Entwicklung ihres Pros in Clubs fortzusetzen. Außerdem erhalten sie Zugang zu allen Bereichen von FC 25, von der Manager- und Spielerkarriere bis hin zu Football Ultimate Team, und können alle über 19.000 Spieler aus über 700 authentischen Clubs freischalten.

SHOWCASE ist für PlayStation 5, PC, Xbox Series X|S, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. Zum Herunterladen ist eine Online-Verbindung erforderlich, zum Spielen ein EA-Konto und eine dauerhafte Online-Verbindung. Es gelten Altersbeschränkungen. Weitere Informationen zu EA SPORTS FC 25 SHOWCASE gibt es hier.