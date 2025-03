EA SPORTS FC 25: SuperFans-Kampagne bringt vier Fans ins Spiel

Autor:, in / EA SPORTS FC 25

EA SPORTS FC kündigt SuperFans-Kampagne an!

EA SPORTS kündigt an, dass erstmals in der Geschichte des Franchise reale Fans in die virtuellen Stadien von FC 25 integriert werden.

Die Fans im Fußball sind die Grundlage für The World’s Game und EA SPORTS FC würdigt diese Hingabe mit dem Start der SuperFans-Kampagne.

Mit dieser neuen Kampagne sucht EA SPORTS die leidenschaftlichsten und engagiertesten Fans, die im Spiel auf der virtuellen Heimtribüne des Stadions ihres Vereins verewigt werden.

EA SPORTS FC hat sich mit den vier unten aufgeführten Vereinen zusammengetan, die für ihre Fanlager bekannt sind, um Fans mit einzigartigen Geschichten auszuwählen, welche die „For the Club“-Mentalität besitzen und letztendlich definieren, was es bedeutet, ein SuperFan zu sein.

Alle vier Fans werden im Laufe dieses Monats in EA SPORTS FC 25 integriert und im Stadion ihres Vereins zu sehen sein.

Vereine der ersten Reihe der SuperFans-Kampagne:

Borussia Dortmund

Liverpool FC

Boca Juniors

Angel City FC

EA SPORTS FC lädt Fußballfans aus aller Welt ein, ihre eigenen einzigartigen Geschichten einzureichen, die zeigen, warum sie zum nächsten EA SPORTS FC SuperFan gewählt werden sollten.

Fans können sich bis zum 15. April 2025 über ea.com/fc-superfans bewerben und haben die Chance, auf der virtuellen Tribüne eines zukünftigen FC-Titels als Teil des Spieltags-Erlebnisses ihres Lieblingsvereins vertreten zu sein.