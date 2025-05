EA SPORTS FC 25: TOTS der Bundesliga, Google Pixel Frauen-Bundesliga und der Trendyol Süper Liga

Nach dem erfolgreichen Auftakt der TOTS-Kampagne am 25. April startet EA SPORTS FC 25 jetzt in die nächste Phase – mit drei neuen Teams of the Season (TOTS): Fans dürfen sich auf die besten Spieler*innen der Bundesliga, der Google Pixel Frauen-Bundesliga sowie der Trendyol Süper Lig freuen.

In der Bundesliga führt kein Weg an Harry Kane vorbei: Der englische Top-Stürmer krönt die Saison beim FC Bayern München mit dem Gewinn seines ersten Titels – und sichert dem Rekordmeister gleichzeitig die 34. Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Ebenfalls vertreten ist DFB-Spieler Jonathan Tah, der sich seinem Platz im diesjährigen TOTS durch konstante Leistung in der Defensive von Bayer 04 gesichert hat.

In der Google Pixel Frauen-Bundesliga zählt Pernille Harder vom FC Bayern München zu den herausragenden Akteurinnen der Saison und wird entsprechend im TOTS geehrt.

Der Top-Star des diesjährigen Trendyol Super Lig-TOTS ist Victor Osimhen von Galatasaray Istanbul, der in bisher 27 Ligaspielen ganze 24 Tore erzielen konnte und großen Anteil daran hat, dass sein Team mit aktuell acht Punkten Vorsprung den ersten Platz belegt.

Neben diesen Spieler sind noch viele weitere Profis in den drei TOTS vertreten, die mit besonderen Leistungen in dieser Saison auf sich aufmerksam gemacht haben.

Seit dem 29. April ist die TOTS-Kampagne ebenfalls in EA SPORTS FC Mobile gestaret. In den kommenden Wochen erscheinen wöchentliche Kapitel, in denen unter anderem die LALIGA, Serie A und weitere Top-Ligen im Fokus stehen.

Die Kampagne wird mit dem Ultimate TOTS (UTOTS) abgeschlossen. Das UTOTS wird eine Auswahl der besten TOTS-Items beinhalten, die während der Kampagne veröffentlicht werden.