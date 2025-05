EA SPORTS FC 25: TOTS der LaLiga, Liga F und der portugiesischen Primeira Liga

Autor:, in / EA SPORTS FC 25

nach den ersten vergangenen Wochen der TOTS-Kampagne von EA SPORTS FC 25, präsentiert Electronic Arts heute drei neue Team of the Season-Auswahlen.

Im Rampenlicht stehen dabei die besten Spieler der spanischen Top-Ligen LaLiga und Liga F sowie der portugiesischen Primeira Liga – mit absoluten Top-Stars, spektakulären Leistungen und beeindruckenden Statistiken.

LaLiga-TOTS: Titelduell spiegelt sich im Team wider

In der LaLiga dominieren vor allem Akteure der beiden Top-Klubs das diesjährige TOTS: Meister FC Barcelona und Vizemeister Real Madrid stellen gemeinsam den Großteil des Teams. Herausragend dabei ist das 17-jährige Top-Talent Lamine Yamal, der mit seiner Spielintelligenz und Technik Fans weltweit begeistert. Ebenfalls dabei ist Ex-Dortmunder Jude Bellingham, der bei Real Madrid zum Führungsspieler avanciert ist. Ergänzt wird das Team unter anderem durch Barcelonas Flügelflitzer Raphinha sowie den aktuell besten Torschützen der Liga Kylian Mbappé, der mit 29 Treffern einen Spieltag vor Schluss die Torjägerliste anführt.

Liga F-TOTS: Barça-Stars und nigerianische Durchstarterin im Mittelpunkt

Das Liga F-Team of the Season wird angeführt von Alexia Putellas, der Kapitänin des FC Barcelona und zweifachen Ballon d’Or-Gewinnerin. Mit ihr im Team glänzen auch ihre Klubkolleginnen Aitana Bonmatí sowie die ehemaligen Wolfsburgerinnen Caroline Graham Hansen und Ewa Pajor, die für die spielerische Dominanz vom FC Barcelona in Spaniens höchster Frauenliga verantwortlich sind. Einen besonderen Platz im TOTS hat sich auch die nigerianische Stürmerin Edna Imade vom FC Granada verdient, die mit ihren Toren und ihrer Schnelligkeit für Furore gesorgt hat.

Primeira Liga-TOTS: Gyökeres überragt mit Tor-Garantie

In der portugiesischen Primeira Liga führt kein Weg an Viktor Gyökeres vorbei. Der schwedische Nationalspieler von Sporting Lissabon erzielte in 33 Ligapartien beeindruckende 39 Tore und bereitete weitere acht vor. Unterstützt wird er im Team von seinen Vereinskollegen Francisco Trincão und Morten Hjulmand, die ebenfalls eine starke Spielzeit absolviert haben. Ergänzt wird das Team durch die beiden Routiniers Nicolás Otamendi und Ángel Di María vom Stadtrivalen Benfica Lissabon, die mit Erfahrung und Klasse überzeugen konnten.

Seit dem 29. April ist die TOTS-Kampagne ebenfalls in EA SPORTS FC Mobile gestaret. In den kommenden Wochen erscheinen wöchentliche Kapitel, in denen unter anderem die LaLiga und weitere Top-Ligen im Fokus stehen.

Die Kampagne wird mit dem Ultimate TOTS (UTOTS) abgeschlossen. Das UTOTS wird eine Auswahl der besten TOTS-Items beinhalten, die während der Kampagne veröffentlicht werden.