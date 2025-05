EA SPORTS FC 25: TOTS der Serie A, NWSL und Euroselect veröffentlicht

Nach dem erfolgreichen Auftakt der TOTS-Kampagne am 25. April startet EA SPORTS FC 25 nun in die nächste Runde: Ab sofort dürfen sich Fans weltweit auf drei neue TOTS-Mannschaften freuen – mit den besten Spieler der italienischen Serie A, der US-amerikanischen National Women’s Soccer League (NWSL) sowie dem neu eingeführten Euroselect-Team, das herausragende Akteure aus ganz Europa vereint.

Serie A-TOTS mit Retegui und Bastoni im Titelrennen

In der Serie A gibt es kein Vorbeikommen an Mateo Retegui: Der Angreifer von Atalanta Bergamo blickt auf eine beeindruckende Saison zurück, in der er in bislang 34 Ligapartien starke 31 Scorerpunkte sammelte. Ebenfalls im Fokus steht Italiens Abwehrchef Alessandro Bastoni, der mit Inter Mailand zwei Spieltage vor Saisonende in einem packenden Titelduell mit dem SSC Neapel steht – und die Meisterschaft nach Hause holen könnte. Beide Spieler gehören zu den absoluten Top-Items im diesjährigen Serie A-TOTS.

NWSL-TOTS mit geballter Offensivkraft um Temwa Chawinga und Marta

Auch in der NWSL wurden die besten Spielerinnen der Saison ausgezeichnet. Angeführt wird das TOTS von Temwa Chawinga, von Kansas City Current. Dicht auf den Fersen: Marta, die sechsmalige Weltfußballerin von Orlando Pride, sowie Sophia Wilson (Portland Thorns FC), Barbra Banda (ebenfalls Orlando Pride) und Croix Bethune (Washington Spirit), die sich allesamt durch starke individuelle Leistungen einen Platz im Team verdient haben.

Euroselect-TOTS: Europas Beste in einem Team

Das neu eingeführte Euroselect-Team vereint herausragende Spieler aus den verschiedensten europäischen Ligen, die sich mit konstanten Leistungen und besonderen Momenten in den Fokus gespielt haben. Der unangefochtene Star des Teams ist Xherdan Shaqiri: Nach seiner Rückkehr zum FC Basel blüht der Offensivmann auf und kommt auf beeindruckende 38 Torbeteiligungen in 32 Ligaspielen. Mit ihm an der Spitze dominiert der FC Basel aktuell die Credit Suisse Super League und steht mit elf Punkten Vorsprung souverän auf Rang eins.