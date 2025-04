EA SPORTS FC 25: TOTS-Kampagne mit diesen Ligen gestartet

EA SPORTS FC 25 hat die Team of the Season-Kampagne (TOTS) gestartet, in der die Spieler gewürdigt werden, die in dieser Saison mit außergewöhnlichen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht haben. Mit dem Start der Kampagne haben Fans die Möglichkeit, die Athleten im Ultimate Team von EA SPORTS FC 25 und EA SPORTS FC Mobile zu spielen.

Noch bis zum 02. Mai können Fans die ersten drei TOTS-Kader der Ligue 1, Arkema Première Ligue und Eredivisie erleben und in besondere Momente dieser Ligen eintauchen.

Neben dem offiziellen Start vom TOTS ist weiterhin das Voting zum Bundesliga-TOTS aktiv. Fans haben noch bis zum 28. April um 08:59 Uhr die Möglichkeit, ihren persönlichen TOTS-Kader zu wählen. Auf der offiziellen Website zum Bundesliga TOTS-Voting kann abgestimmt werden.

Während der TOTS-Kampagne werden jede Woche die Top-Stars bestimmter Ligen geehrt. Den vollständigen Launch-Plan für die verschiedenen TOTS-Kader gibt es hier.

In EA SPORTS FC Mobile startet das TOTS am 29. April als In-Game-Event mit den besten Spieler der Ligue 1 und einigen ICONs. Danach folgen wöchentliche Kapitel zur Premier League, Bundesliga, LALIGA, Serie A und mehr.

Die Kampagne wird mit dem Ultimate TOTS (UTOTS) abgeschlossen. Das UTOTS wird eine Auswahl der besten TOTS-Items beinhalten, die während der Kampagne veröffentlicht werden.