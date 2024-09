EA SPORTS FC 25: Zahlreiche Spielszenen aus der Fußball-Simulation

Autor:, in / EA SPORTS FC 25

In vier neuen Videos zu EA Sports FC 25 auf der Xbox Series X zeigen wir euch frisches Gameplay vom virtuellen Bolzplatz.

Egal, ob Arminia Bielefeld, Alemannia Aachen oder der FC Bayern München, in EA Sports FC 25 könnt ihr mit eurer Lieblingsmannschaft den virtuellen Rasen unsicher machen.

Dabei stehen euch neben dem Karriere-Modus und dem Ultimate Team-Modus der neue Rush-Modus zur Verfügung, in dem ihr schnelle und spannende 5-gegen-5 Spiele austragen könnt.

Wir von XboxDynasty haben uns in den Karriere-Modus, den Rush-Modus und in den Ultimate-Team-Modus begeben und dieses für euch in 4 neuen Videos festgehalten.

EA Sports FC 25 | Wir übernehmen Arminia Bielefeld

EA Sports FC 25 | Spielszenen aus dem Rush-Modus

EA Sports FC 25 | Offline Draft Finale

EA Sports FC 25 | Wir ziehen unsere ersten Packs

Für welche Mannschaft schlägt euer Herz? Sagt es uns in den Kommentaren.

