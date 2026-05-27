EA SPORTS FC 26: Anpfiff zum WM-Modus im Juni

Am 4. Juni ertönt der Anpfiff zum brandneuen „The World’s Game“-Modus in EA Sports FC 26.

Am 11. Juni startet die Fußballweltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA, da darf ein passender Modus in EA Sports FC 26 natürlich nicht fehlen.

Da die langjährige Partnerschaft zwischen Electronic Arts und der Fifa mittlerweile passé ist, müssen Spieler in dem auf den Namen „The World’s Game“ getauften Modus allerdings auf offizielle Lizenzen und Präsentation verzichten.

Ab dem 4. Juni wird der brandneuen internationale Turniermodus verfügbar sein. Die bisher 29 verfügbaren Nationalmannschaften werden dafür auf 48 aufgestockt und neue authentische Stadien hinzugefügt.

Zudem erwarten Spieler der Fußballsimulation neue internationale „Manager Live“-Herausforderungen und Spielerkarrieren mit neuen internationalen ICONs und Heroes.