EA SPORTS FC 26: Anpfiff zum WM-Modus im Juni

Am 11. Juni startet die Fußballweltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA, da darf ein passender Modus in EA Sports FC 26 natürlich nicht fehlen.
Da die langjährige Partnerschaft zwischen Electronic Arts und der Fifa mittlerweile passé ist, müssen Spieler in dem auf den Namen „The World’s Game“ getauften Modus allerdings auf offizielle Lizenzen und Präsentation verzichten.
Ab dem 4. Juni wird der brandneuen internationale Turniermodus verfügbar sein. Die bisher 29 verfügbaren Nationalmannschaften werden dafür auf 48 aufgestockt und neue authentische Stadien hinzugefügt.
Zudem erwarten Spieler der Fußballsimulation neue internationale „Manager Live“-Herausforderungen und Spielerkarrieren mit neuen internationalen ICONs und Heroes.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nur für XP gut für die Challenges für die FUT Saison. Ansonsten war es die letzten WM/EM Jahre eher meh. Aber vielleicht überraschen sie uns. 🤷
Na dann viel Spaß mit dem Modus an alle, die es noch zocken.
Das könnte mal langsam in EA Play / Gamepass aufgenommen werden.
Ich werde mit meinem Sohn mal ne WM spielen.
Besser spät als nie.
Was aber weiterhin fehlt ist die WM und EM bei den Frauen, genauso wie viele Pokal Wettbewerbe.
Mit meinem VfB kann ich alle relevanten Wettbewerbe in der Karriere spielen, in der Frauenkarriere dagegen nur die WCL und 5 Ligen. Da fehlt leider einiges.