EA SPORTS FC 26: Das sind die neuen ICONs für das Fußballspiel

Electronic Arts die offizielle neue Klasse der EA SPORTS FC 26 ICONs vorgestellt, darunter die bisher von den Fans am häufigsten gewünschten ICONs.

Die diesjährige Klasse umfasst eine Mischung aus legendären Spielern der letzten Generationen, die Fans weltweit mit ihrem Weltklasse-Talent begeistert haben. Alle neuen männlichen ICONs sind jetzt in FC Mobile verfügbar, während Fans, welche die EA SPORTS FC 26 Ultimate Edition bis zum 26. August vorbestellen, eine von fünfzehn ICONs (untauschbar) aus dem Early Access Launch erhalten.

Die EA SPORTS-Klasse von FC 26 ICONS umfasst:

Zlatan Ibrahimovic

Alex Morgan

Andrés Iniesta

Toni Kroos

Caroline Seger

Giorgio Chiellini

Sissi

Francesco Totti

Marcelo

Steffi Jones

Oliver Kahn

Cha Bum-Kun

Da sieben der zwölf neuen ICONs erst vor Kurzem ihre Karriere beendet haben, können Fans mit den ICONs von FC 26 jene Legenden spielen und feiern, die den modernen Fußball geprägt haben. Spieler können die neue Klasse von ICONs im kompetitiven Gameplay in Football Ultimate Team nutzen und dabei von flüssigerem Dribbling, schnelleren Pässen, mehr Ausdauer und unbegrenzter Kontrolle profitieren.

Für Fans von Clubs in FC 26 werden einige der neuen ICONs zu den 13 historischen Spieler gehören, die als Inspiration für verschiedene Archetypen dienen, damit Fans die Möglichkeit haben, ihren Spielstil anzupassen. Jeder der neuen Archetypen verfügt über einzigartige Eigenschaften und eine neue Anpassungsfunktion, mit der Fans mehr Kontrolle über die Entwicklung ihres Profis haben.

Zlatan Ibrahimovic (Target)

Alex Morgan (Finisher)

Toni Kroos (Maestro)

Oliver Kahn (Shot Stopper)

Andrés Iniesta (Creator)

Im Rahmen des kontinuierlichen Engagements von EA SPORTS FC, das Feedback der Community zu berücksichtigen, können Spieler von FC Mobile sofort mitmachen, da alle neuen männlichen ICONs jetzt in FC Mobile verfügbar sind. FC Mobile feiert die neue Klasse von ICONs mit mehreren neuen Angeboten im Spiel:

Chroniken Spieler können die Karriere-Highlights von Zlatan Ibrahimovic spielen, um seinen ICON-Spieler-Gegenstand für Ihr FC Mobile Ultimate Team zu erhalten.

Herausforderungen Im August können Spieler verschiedene Herausforderungen im Spiel meistern, um bestimmte ICON-Spieler-Gegenstände für ihr FC Mobile Ultimate Team zu erhalten.

Live-Events Neue FC Mobile Live-Events mit Spieler-Gegenständen und Star-Pässen.



Fans, welche die EA SPORTS FC 26 Ultimate Edition bis zum 26. August vorbestellen, erhalten 1 Debüt-ICON (untauschbar) aus einer Liste von 15 Spielern, darunter die neue Klasse von ICONs – sowie die Fan-Favoriten R9, Thierry Henry und Steven Gerrard. Die Debüt-ICONs werden ab dem Early Access Launch verfügbar sein und im November auf die Champion-Version aktualisiert.

Die ab dem 19. September verfügbaren Debüt-ICONS würdigen einen frühen Moment in ihrer Karriere, in dem sie ihr Potenzial als Generationstalente unter Beweis gestellt haben.

Die ab November verfügbaren Champion-ICONs erinnern an einen denkwürdigen Moment, in denen die Spieler während ihrer Karriere einen wichtigen Titel gewonnen und ihren ICON-Status gefestigt haben.

EA SPORTS FC 26 kann ab sofort vorbestellt werden und wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erscheinen. EA SPORTS FC 26 wird weltweit ab dem 26. September 2025 spielbar sein, wobei Mitglieder von EA Play bereits ab dem 19. September 2025 über die Ultimate Edition frühzeitig Zugriff erhalten.