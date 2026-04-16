EA SPORTS FC 26: Das sind die Nominierten für das Bundesliga-Team of the Season

EA SPORTS gibt die nominierten Spieler für das Bundesliga-Team of the Season bekannt und ermöglicht der Community, Spieler zu würdigen, die während der gesamten Saison konstant gute Leistungen gezeigt haben. Fans können jetzt auf der offizielle EA SPORTS FC-Website abstimmen.

Liste der Nominierten der EA SPORTS FC 26 Saison

Tor:

Noah Atubolu (SC Freiburg, Deutschland)

Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim, Deutschland)

Daniel Heuer Fernandes (Hamburger SV, Portugal)

Gregor Kobel (Borussia Dortmund, Schweiz)

Moritz Nicolas (Borussia Mönchengladbach, Deutschland)

Verteidigung:

Vladimir Coufal (TSG 1899 Hoffenheim, Tschechische Republik)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen, Spanien)

Konrad Laimer (FC Bayern München, Österreich)

David Raum (RB Leipzig, Deutschland)

Julian Ryerson (Borussia Dortmund, Norwegen)

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund, Deutschland)

Jonathan Tah (FC Bayern München, Deutschland)

Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen, Burkina Faso)

Dayot Upamecano (FC Bayern München, Frankreich)

Luka Vuskovic (Hamburger SV, Kroatien)

Mittelfeld:

Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05, Deutschland)

Christoph Baumgartner (RB Leipzig, Österreich)

Wouter Burger (TSG 1899 Hoffenheim, Niederlande)

Aleix García (Bayer Leverkusen, Spanien)

Serge Gnabry (FC Bayern München, Deutschland)

Joshua Kimmich (FC Bayern München, Deutschland)

Andrej Kramaric (TSG 1899 Hoffenheim, Kroatien)

Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen, Algerien)

Felix Nmecha (Borussia Dortmund, Deutschland)

Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München, Deutschland)

Jens Stage (SV Werder Bremen, Dänemark)

Angelo Stiller (VfB Stuttgart, Deutschland)

Sturm:

Fisnik Asllani (TSG 1899 Hoffenheim, Kosovo)

Maximilian Beier (Borussia Dortmund, Deutschland)

Luis Díaz (FC Bayern München, Kolumbien)

Yan Diomande (RB Leipzig, Elfenbeinküste)

Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt, Japan)

Saïd El Mala (1. FC Köln, Deutschland)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Guinea)

Harry Kane (FC Bayern München, England)

Jamie Leweling (VfB Stuttgart, Deutschland)

Michael Olise (FC Bayern München, Frankreich)

Rômulo (RB Leipzig, Brasilien)

Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach, Bosnien und Herzegowina)

Deniz Undav (VfB Stuttgart, Deutschland)

Zudem werden ab Donnerstag, den 16. April 2026, jede Woche die „Team of the Season“-Aufstellungen in EA SPORTS FC 26 und EA SPORTS FC Mobile bekannt gegeben, während die Community auf den Social-Media-Kanälen von EA SPORTS FC mitdiskutieren und über die endgültigen Startelfen debattiert.

Die EA SPORTS FC-Community ist eingeladen, ihre Meinung zum offiziellen EA SPORTS FC Bundesliga-Team of the Season abzugeben. Die Abstimmung läuft noch bis zum 17. April 2026. Hier geht es zu der Abstimmung.

Fans können das Team of the Season mit der EA SPORTS FC 26 ICONS Edition feiern und erhalten ein Gold-Startaufstellungspaket mit einer kompletten Mannschaft aus nicht handelbaren Spieler:innen mit einer Bewertung von 84 oder höher. Zusätzlich enthält die ICONS Edition drei ICON- oder Hero-Spieler:innen-Picks mit einer Gesamtbewertung von bis zu 91, wobei aus 1 von 5 ICONS oder Heros aus der Verteidigung, dem Mittelfeld und dem Sturm aus FUT-Kampagnen zwischen dem Spielstart und dem 31. März 2026 gewählt werden kann.