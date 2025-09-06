EA SPORTS FC 26: EA SPORTS präsentiert Zlatan

Electronic Arts hat heute die Aufnahme von Zlatan FC in EA SPORTS FC 26 bekannt gegeben, was bedeutet, dass Fans endlich als die Ikone in seiner bevorzugten Position spielen können – und zwar in allen. Zlatan FC wird in FC 26 im Anstoß verfügbar sein und verfügt über ein maßgeschneidertes Trikot und Logo, das von der schwedischen Legende selbst inspiriert (und gewünscht) wurde. Zlatan sagte einmal, er könne alle 11 Positionen spielen und jetzt bekommt er endlich seine Chance in FC 26.

„Zlatan freut sich, endlich in allen Bereichen des Spielfelds sein Können unter Beweis zu stellen“, sagt Zlatan Ibrahimovic, Manager, Torwart, Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer von Zlatan FC. „Die Fans müssen sich nicht mehr entscheiden, wen sie auf welcher Position spielen lassen wollen, denn sie haben den besten Spieler zur Verfügung – mich.“

Der für seine auffällige Persönlichkeit auf und neben dem Spielfeld bekannte Schwede blickt auf eine erfolgreiche Karriere in Europa und Nordamerika zurück. Mit Zlatan FC wird nun eine seiner bekanntesten Aussagen Wirklichkeit. Die Spieler von FC 26 werden nicht nur seine Torjägerqualitäten im Sturm erleben können, sondern auch, wie Zlatan sich für eine entscheidende Grätsche aufopfert, spektakuläre Paraden im Tor zeigt, das Mittelfeld organisiert oder Anweisungen von der Seitenlinie gibt.

„Wir bei EA SPORTS FC sind stolz darauf, die besten Fußballvereine der Welt in unseren Spielen zusammenzubringen und als langjähriger Fan von Zlatan FC freue ich mich sehr, dass die Mannschaft nun ihr digitales Debüt in EA SPORTS FC 26 feiert“, so James Salmon, Senior Director, EA SPORTS FC Franchise Activation. „Unsere Community hat lange darauf gewartet, dass Zlatan zu FC zurückkehrt und wir freuen uns, dass die Fans nun die Kontrolle über diesen illustren Verein und seine namhaften Spieler wie Zlatan, Zlatan und Zlatan übernehmen können.“

Das Team verfügt über eine einzigartige visuelle Identität, die den ehemaligen schwedischen Nationalspieler und aktuelle FC 26 ICON repräsentiert und seine glanzvolle Karriere sowie den Beginn einer neuen Ära für Zlatan und EA SPORTS FC feiert. Das Logo steht für eine Tradition der Weiterentwicklung, dieselbe Weiterentwicklung, die Zlatans Weg zum Ruhm geprägt hat, und zeigt ein auffälliges „Z“, das für Zlatan steht.

Fans haben die Möglichkeit, mit Zlatan FC im Anstoß-Modus von FC 26 zu spielen, wobei das Team in der Kategorie „Rest der Welt” ausgewählt werden kann.

EA SPORTS FC 26

Zlatan FC wird in EA SPORTS FC 26 bei der weltweiten Veröffentlichung am 26. September spielbar sein. Für diejenigen, die die Ultimate Edition vorbestellt haben, gibt es ab dem 19. September einen Early Access.