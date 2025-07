EA Sports FC 26: Erster Einblick in das Gameplay und weitere Details

Electronic Arts hat heute die Ausnahmetalente Jamal Musiala und Jude Bellingham als Cover-Athleten für EA SPORTS FC 26 und EA SPORTS FC Mobile bekannt gegeben. Außerdem gibt es einen ersten Blick auf das Gameplay von EA SPORTS FC 26, das am 26. September 2025 weltweit veröffentlicht wird.

Musiala und Bellingham schließen sich Zlatan Ibrahimovic an, der Anfang dieser Woche als Cover-Star der EA SPORTS FC 26 Ultimate Edition enthüllt wurde, um ein neues Kapitel von EA SPORTS FC einzuläuten, das auf dem Feedback der FC-Community basiert.

Bellingham kehrt nach seinem Debüt im letzten Jahr auf das Cover von EA SPORTS FC zurück und wird von seinem ehemaligen Teamkollegen Musiala begleitet, der der erste Spieler des FC Bayern München ist, der jemals auf einem globalen EA SPORTS FC-Cover zu sehen ist.

„Als ich erfahren habe, dass ich auf dem Cover von FC sein würde, war das ein verrücktes Gefühl. Ich dachte, wie soll ich das meinem kleinen Bruder sagen? Er ist ein großer Fan des Fußballs, also wird das eine schöne Überraschung für ihn sein“, sagt Bayern München-Star Jamal Musiala. „Das ist etwas, das ich mir als Kind immer gewünscht habe, und es ist so ein großer Teil der Fußballkultur. Wer weiß, vielleicht kann ich Jude bei FC noch schlagen.“

„Es ist wirklich schön, diesen Moment mit Jamal zu teilen, um zu zeigen, wie weit wir gekommen sind. Ich erinnere mich noch an unsere gemeinsame Zeit in der englischen Jugendmannschaft, wir haben das Spiel ständig gespielt“, sagt Jude Bellingham, Mittelfeldspieler von Real Madrid. „Wo ich herkomme, kennt jeder das Spiel, jeder spielt es und redet darüber. Ich bin dankbar, dass ich wieder auf dem Cover sein darf.”

EA SPORTS FC 26 bietet neue Innovationen und ein überarbeitetes Spielerlebnis, das auf dem Feedback der FC-Community basiert, darunter:

„FC 26 spiegelt unser kontinuierliches Engagement wider, dieses Spiel mit und für unsere Community zu entwickeln“, sagt John Shepherd, VP & GM, EA SPORTS FC. „Wir sind auch Spieler und diese gemeinsame Leidenschaft treibt alles an, was wir tun. Dieses Jahr bringen wir ein überarbeitetes Spielerlebnis, neue Turniere und Live-Events in FUT, eine völlig neue Anpassung der Archetypen in den Clubs und einen Karrieremodus, der durch immer neue Herausforderungen lebendig wird. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler diesen September den Unterschied spüren und die Zukunft von FC mitgestalten.“