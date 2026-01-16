EA SPORTS FC 26: Fans krönen die Elite des Fußballs mit dem Team of the Year 2025

Electronic Arts gibt die offiziellen EA SPORTS FC TOTY-Teams der Männer und Frauen sowie die neuen TOTY-Kapitäne der Männer und Frauen bekannt – eine Würdigung der Spieler, die das Jahr 2025 durch außergewöhnliche Leistungen und Führungsqualitäten geprägt haben. Die TOTYs, die durch Millionen von Stimmen aus der EA SPORTS FC-Community

Electronic Arts gibt die offiziellen EA SPORTS FC TOTY-Teams der Männer und Frauen sowie die neuen TOTY-Kapitäne der Männer und Frauen bekannt – eine Würdigung der Spieler, die das Jahr 2025 durch außergewöhnliche Leistungen und Führungsqualitäten geprägt haben.

Die TOTYs, die durch Millionen von Stimmen aus der EA SPORTS FC-Community ermittelt werden, dienen weiterhin als Plattform, auf der Fußballfans weltweit ihre Meinung äußern können – eine Fortsetzung des Engagements von EA SPORTS FC für seine Community und Fußballfans weltweit.

„Das Team of the Year ist eine Würdigung sowohl der fußballerischen Spitzenleistungen als auch der Leidenschaft der Fans“, sagt Jeff Sharma, Vice President, Franchise Strategy and Marketing bei EA SPORTS FC. „Das diesjährige Team of the Year der Männer und Frauen sowie die Kapitäne des Team of the Year sind eine Hommage an die Spieler, die die Fans jede Woche gerne sehen: diejenigen, die Spiele entscheiden, Teams tragen und Epochen prägen. Indem die Fans abstimmen dürfen, steht das Team of the Year genau an der Schnittstelle zwischen Fußball und Fandom und genau dort ist EA SPORTS FC zu Hause.“

Lucy Bronze, Verteidigerin bei Chelsea und England, sowie Kylian Mbappé, Stürmer bei Real Madrid und Frankreich, wurden zu den ersten EA SPORTS FC TOTY-Kapitänen ernannt und für ihren herausragenden Beitrag zum weltweiten Fußball im Jahr 2025 ausgezeichnet.

EA SPORTS FC Frauen TOTY

Tor und Verteidigung

Christine Endler – OL Lyonnes & Chile

Lucy Bronze – Chelsea & England

Millie Bright – Chelsea & England

Leah Williamson – Arsenal & England

Selma Bacha – OL Lyonnes & Frankreich

Mittelfeld

Aitana Bonmatí – FC Barcelona & Spanien

Mariona Caldentey – Arsenal & Spanien

Alexia Putellas – FC Barcelona & Spanien

Sturm

Clàudia Pina – FC Barcelona & Spanien

Ewa Pajor – FC Barcelona & Polen

Alessia Russo – Arsenal & England

EA SPORTS FC Männer TOTY

Tor und Verteidigung

Gianluigi Donnarumma – Manchester City & Italien

Jules Koundé – FC Barcelona & Frankreich

William Saliba – Arsenal & Frankreich

Virgil van Dijk – Liverpool & Niederlande

Nuno Mendes – Paris Saint-Germain & Portugal

Mittelfeld

Pedri – FC Barcelona & Spanien

Declan Rice – Arsenal & England

Vitinha – Paris Saint-Germain & Portugal

Sturm

Ousmane Dembélé – Paris Saint-Germain & Frankreich

Erling Haaland – Manchester City & Norwegen

Kylian Mbappé – Real Madrid & Frankreich

Die Items der TOTY-Stürmer, Mittelfeldspieler, Verteidiger und Torhüter werden an den folgenden Terminen fortlaufend im EA SPORTS FC 26 Ultimate Team-Pool für Packs erscheinen:

TOTY-Stürmer – 16. bis 18. Januar

TOTY-Mittelfeldspieler – 18. bis 20. Januar

TOTY-Verteidiger + Torhüter – 20. bis 22. Januar

Die Abstimmung für den 12. Spieler der Männer und Frauen beginnt am 17. Januar um 19:00 Uhr und endet am 20. Januar um 18:59 Uhr. Fans können ihre Stimmen über EA SPORTS FC 26 auf der Konsole oder dem PC sowie über die Companion App abgeben und so einen letzten herausragenden Spieler aus dem Jahr 2025 würdigen. Mit den TOTYs kehren auch die TOTY Honourable Mention-Gegenstände zurück, mit denen die Elite des Jahres 2025 gewürdigt wird, die es knapp nicht in die Final XI geschafft hat, sowie die TOTY Icons, spezielle Gegenstände, die an die glanzvollen Karrieren der größten Fußballspieler erinnern.

Fans, die sich zwischen dem 12. Dezember und dem 12. Januar bei EA SPORTS FC 26 Ultimate Team angemeldet haben, erhalten ein spezielles Upgrade für ihren Classic XI Hero, der sich in einen TOTY Honourable Mention Hero verwandelt.

Alle Items der TOTYs sowie die 12. Spieler und ehrenvollen Erwähnungen der Männer und Frauen werden an den folgenden Terminen im EA SPORTS FC 26 Ultimate Team-Item-Pool verfügbar sein:

TOTY-Ikonen-Team 1 – 16. bis 20. Januar

TOTY-Ikonen-Team 2 – 20. bis 23. Januar

Komplettes TOTY-Team – 22. bis 30. Januar

TOTY-Ehrenvolle Erwähnungen & 12. Spieler – 23. bis 30. Januar

TOTY-Gegenstände sind ab sofort in EA SPORTS FC 26 auf Konsole und PC, in der Companion App und in EA SPORTS FC Mobile verfügbar. Zu den TOTY-Gegenständen gehören:

Männer-Final XI

Frauen-Final XI

Männer-Kapitän of the Year

Frauen-Kapitänin of the Year

Männer-12. Spieler

Frauen-12. Spielerin

Männer-Honourable Mentions

Frauen-Honourable Mentions

TOTY-Icons

Für Fans von EA SPORTS FC Mobile werden die Nominierten für das TOTY der Männer ab dem 15. Januar im Spiel verfügbar sein, zeitgleich mit dem Start eines In-Game-Events.

Das EA SPORTS FC Mobile TOTY-Event im Spiel wird mit wöchentlichen Updates fortgesetzt und mündet am 5. Februar in das Ultimate Team of the Year (UTOTY) mit den Spielern mit der höchsten Gesamtbewertung aus der von den Fans gewählten Team of the Year Final XI, gefolgt von den Honourable Mentions am 12. Februar. Das Event endet am 26. Februar.

Die EA SPORTS FC 26 TOTY Edition ist heute für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erschienen.

Die TOTY Edition bietet ein komplettes Team aus TOTY-Nominierten in Form eines nicht handelbaren Gold Team of the Year Nominees Starting XI Packs, drei 2025 Highlights Player Picks aus den EA SPORTS FC 26 Football Ultimate Team-Kampagnen des letzten Jahres bis einschließlich Winter Wildcards sowie 5.000 Saisonpunkte, mit denen bis zu 5 Level im FC Season Pass freigeschaltet werden können.