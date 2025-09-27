EA SPORTS FC 26: Fußballspiel ist jetzt weltweit erhältlich

Electronic Arts gibt die weltweite Veröffentlichung von EA SPORTS FC 26 bekannt, das für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 sowie über EA Play ab sofort erhältlich ist. Die Einführung von FC 26 fällt auch mit dem EA SPORTS FC Mobile 26 Update und dem Jubiläums-Event zusammen, damit jeder überall EA SPORTS FC genießen kann.

„Mit der Veröffentlichung von FC 26 und dem FC Mobile 26-Update feiern wir die Bedeutung unserer Community für die Gestaltung einer fanorientierten Zukunft des Fußballs“, so Nick Wlodyka, SVP und Group GM, EA SPORTS FC. „Von der überarbeiteten Spielmechanik in FC 26, die auf dem Feedback der Spieler basiert, bis hin zu den von den Fans gewählten Inhalten in FC Mobile schaffen wir gemeinsam eine globale Fußball-Community, die ausdrucksstärker, dynamischer und engagierter ist als je zuvor.“

EA SPORTS FC 26 bietet grundlegend überarbeitete Spielmechaniken, die auf dem Feedback der Community basieren, sowie zwei unterschiedliche Spielvoreinstellungen: Die Voreinstellung „Authentisches Gameplay“ sorgt für ein realistisches Fußballerlebnis im Karrieremodus, während die Voreinstellung „Wettbewerbsorientiertes Gameplay“ – mit verfeinerten Grundlagen, mehr Konsistenz und verbesserter Reaktionsfähigkeit – speziell auf das Spiel in Football Ultimate Team und Clubs ausgerichtet ist.

Neue Archetypen, inspiriert von den Größen des Spiels, sorgen für mehr Individualität auf dem Platz in Clubs und Spieler-Karrieren, während Manager Live Challenges reale und alternative Szenarien im Verlauf der neuen Saison einführen. In Football Ultimate Team können Spieler ihre Traummannschaft in neuen Live-Events und Turniermodi sowie in einem überarbeiteten Rivals- und Champs-Erlebnis auf die Probe stellen.

Das FC Mobile 26-Update bietet wesentliche Verbesserungen des Gameplays, eine optimierte Grafik, eine Aktualisierung der Spielerliste mit über 100 neuen Star Heads, erweiterte taktische Flexibilität durch neue Formationen und zeitlich begrenzte Belohnungen im Rahmen des FC Mobile-Jubiläumsevents, darunter auch solche, über die die Fans abgestimmt haben.

Die Feierlichkeiten zum Start des FC Updates werden am 27. September fortgesetzt, wenn FC Mobile-Spieler zwei Spiele der regulären Saison der Major League Soccer (MLS) über das FCM TV-Portal im Spiel verfolgen können.

EA SPORTS FC 26 widmet sich den größten Wettbewerben, Vereinen und Stars – darunter über 20.000 Spieler aus mehr als 750 Vereinen und Nationalmannschaften in über 130 Stadien aus mehr als 35 Ligen.

Mit über 300 globalen Fußballpartnern ist dies der einzige Ort, an dem die legendäre UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, Bundesliga, Frauen-Bundesliga, CONMEBOL Libertadores, Premier League und LALIGA EA SPORTS in einem Spiel spielen können, zusammen mit der Liga F, Barclays FA Women’s Super League, Arkema Première Ligue, National Women’s Soccer League und der UEFA Women’s Champions League.

Wie gefällt euch EA SPORTS FC 26 bisher und welche Wertung würdet ihr dem Spiel geben?