EA SPORTS FC 26: Hero Vote startet in Partnerschaft mit dem FC Bayern München

In Zusammenarbeit mit dem FC Bayern München lädt EA SPORTS erstmalig die Community dazu ein, für einen Ultimate Team-Hero zu voten. Bis zum 5. September, 17:59 haben die Fans die Möglichkeit, ihren Hero aus drei verdienten Spielern aus der langen Historie des FC Bayern München für EA SPORTS FC 26 zu wählen.

Zur Auswahl stehen folgende Vereinslegenden:

Stefan Effenberg

Claudio Pizarro

Giovane Élber

Sowohl Effenberg als auch Pizarro und Élber prägten den FC Bayern München Ende der 1990er-Jahre sowie nach der Jahrtausendwende und gewannen mit dem FC Bayern auf nationaler Ebene mehrere Deutsche Meisterschaften und den DFB-Pokal, als auch auf internationaler Ebene je einmal die UEFA Champions League.

Gemeinsam kommen die drei Spieler auf über 800 wettbewerbsübergreifende Einsätze für die Münchner und erzielten gemeinsam über 300 Tore. Zudem sind alle drei heutzutage als Klubrepräsentanten des FC Bayern München im Einsatz.

Der Gewinner des Votings wird nach Release von FC 26 im Laufe des Spiels live gehen. Fans können hier abstimmen: hero-vote.easports.com.

EA SPORTS FC 26 kann ab sofort vorbestellt werden und wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erscheinen.

EA SPORTS FC 26 wird weltweit ab dem 26. September 2025 spielbar sein, wobei der Early Access über die Ultimate Edition bereits ab dem 19. September 2025 verfügbar sein wird.

EA SPORTS FC 26

Für wen habt oder würdet ihr abstimmen?