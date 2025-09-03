EA SPORTS FC 26: Hero Vote startet in Partnerschaft mit dem FC Bayern München

3 Autor: , in News / EA SPORTS FC 26
Übersicht
Image: Electronic Arts

EA SPORTS FC 26 startet den Hero Vote in Partnerschaft mit dem FC Bayern München.

In Zusammenarbeit mit dem FC Bayern München lädt EA SPORTS erstmalig die Community dazu ein, für einen Ultimate Team-Hero zu voten. Bis zum 5. September, 17:59 haben die Fans die Möglichkeit, ihren Hero aus drei verdienten Spielern aus der langen Historie des FC Bayern München für EA SPORTS FC 26 zu wählen.

Zur Auswahl stehen folgende Vereinslegenden:

  • Stefan Effenberg
  • Claudio Pizarro
  • Giovane Élber

Sowohl Effenberg als auch Pizarro und Élber prägten den FC Bayern München Ende der 1990er-Jahre sowie nach der Jahrtausendwende und gewannen mit dem FC Bayern auf nationaler Ebene mehrere Deutsche Meisterschaften und den DFB-Pokal, als auch auf internationaler Ebene je einmal die UEFA Champions League.

Gemeinsam kommen die drei Spieler auf über 800 wettbewerbsübergreifende Einsätze für die Münchner und erzielten gemeinsam über 300 Tore. Zudem sind alle drei heutzutage als Klubrepräsentanten des FC Bayern München im Einsatz.

Der Gewinner des Votings wird nach Release von FC 26 im Laufe des Spiels live gehen. Fans können hier abstimmen: hero-vote.easports.com.

EA SPORTS FC 26 kann ab sofort vorbestellt werden und wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erscheinen.

EA SPORTS FC 26 wird weltweit ab dem 26. September 2025 spielbar sein, wobei der Early Access über die Ultimate Edition bereits ab dem 19. September 2025 verfügbar sein wird.

EA SPORTS FC 26

Für wen habt oder würdet ihr abstimmen?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu EA SPORTS FC 26

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. danbu 56450 XP Nachwuchsadmin 7+ | 03.09.2025 - 09:36 Uhr

    Pizarro für mich die größte Legende. Ich bin da als Bremer aber auch befangen. ^^

    0

Hinterlasse eine Antwort