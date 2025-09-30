EA SPORTS FC 26: Nike Phantom 6 Fußballschuhe sind jetzt erhältlich

Electronic Arts gibt bekannt, dass ab heute die neuen Nike Phantom 6 Low Elite „EA SPORTS FC“ und High Elite „EA SPORTS FC“ sowohl in EA SPORTS FC 26 als auch im echten Leben verfügbar sind.

EA SPORTS FC 26-Spieler können die Schuhe ab dem 29. September zusammen mit anderen Kosmetikgegenständen als verdienbaren Gegenstand in Clubs erhalten – dem Online-Social-Modus von FC, in dem Spieler ihren eigenen Profi erstellen, um mit Freunden auf dem Spielfeld zu spielen. Dies ist das neueste Kapitel in der Partnerschaft zwischen Nike und EA SPORTS, die darauf abzielt, Fans sowohl auf den physischen als auch auf den digitalen Spielfeldern anzusprechen.

Die realen Schuhe werden auch auf Nike.com und bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich sein.

In Clubs können Spieler die Schuhe durch den Gewinn des Nike Phantom Cups verdienen – der Nike Phantom 6 Low Elite „EA SPORTS FC“ wird durch einen einmaligen Gewinn des Cups verdient, während der Nike Phantom 6 High Elite durch einen dreimaligen Gewinn des Cups freigeschaltet wird. Die Gewinner des Nike Phantom Cups können somit am Nike Phantom Pro Cup teilnehmen, bei dessen erfolgreichem Abschluss sie eine exklusive FC 26 Clubs Archetype Card sowie zusätzliche Vanity-Gegenstände erhalten. Bei den ersten Nike Phantom Cups in den Clubs tragen die Spieler außerdem ein Nike Phantom-Trikot und bestreiten ihre Spiele in einem Nike Phantom-Rush-Stadion. Die zweiwöchige Aktivierung im Spiel umfasst das Nike Phantom-Turnier vom 29. September bis zum 13. Oktober und das Nike Phantom Pro-Turnier vom 6. bis zum 13. Oktober.

In FC Mobile können Fans die Nike Phantom-Trikots und Nike Phantom 6 Low Elite „EA SPORTS FC“ verdienen, indem sie die Nike Phantom Challenge abschließen.

Diese Zusammenarbeit ist eine Premiere in der Geschichte von EA SPORTS FC und verbindet die reale und die digitale Welt des Fußballs, indem sie einzigartige, virtuelle Designs für Spieler und Fußballfans schafft. Damit setzt EA SPORTS FC seine Bemühungen fort, Fußballfans weltweit durch Partnerschaften mit Marken, Talenten und Organisationen aus der Welt des Sports authentisch anzusprechen, zu unterhalten und zu repräsentieren.

Der Phantom 6 wurde für Spieler entwickelt, die mit Präzision angreifen. Er kombiniert ein neues Tuned Gripknit-Obermaterial für präzise Schüsse und eine verbesserte Nike Cyclone 360-Platte für aggressive.

Präzision – Das neue Tuned Gripknit-Obermaterial überträgt die Genauigkeit der FC 26-Avatare in die reale Welt.

Agilität – Die innovative Cyclone 360-Traktionsplatte ermöglicht das mühelose Durchbrechen jeder Abwehr, inspiriert von der Dynamik aus FC 26.

Natürliche Passform – Eine neu entwickelte Leisten- und Zehenkappenkonstruktion sorgt für eine natürlichere Passform und bietet hohen Komfort bei offensiven Aktionen.

EA SPORTS FC 26 ist weltweit für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erhältlich.