EA SPORTS FC 26: Offizieller Launch-Trailer kickt rein

3 Autor: , in News / EA SPORTS FC 26
Übersicht
Image: Electronic Arts

Schaut euch den offiziellen Launch-Trailer zu EA SPORTS FC 26 und erfahrt, wie ihr schon jetzt spielen könnt.

Aufregende neue Partien steht Fußballfans diese Woche bevor, wenn EA SPORTS FC 26 am 26. September für Xbox erscheint.

Um die Fußballstimmung bis in den letzten Platz der Stadien zu tragen, zeigt Electronic Arts den offiziellen Launch-Trailer zum Spiel.

Wer es bis zum Launch nicht mehr abwarten kann, der holt sich die Ultimate Edition und spielt direkt los oder aber nutzt sein Abonnement von Xbox Game Pass Ultimate bzw. EA Play, um die 10 Stunden Trial-Version zu spielen.

„Spielt EA SPORTS FC 26 mit einem überarbeiteten Gameplay, das auf dem Feedback der Community basiert, Manager Live Challenges, die neue Szenarien in die neue Saison bringen, und Archetypen, die von den Größen des Spiels inspiriert sind.“

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu EA SPORTS FC 26

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. HakunaTraumata 101360 XP Profi User | 22.09.2025 - 18:16 Uhr

    Die EA Play Version macht mir persönlich mehr Spaß als alle anderen Teile davor. Spiele aber auch hauptsächlich nur den authentischen Modus weil das auch wirklich eher in die Richtung echter Fußball geht.

    0
  3. Simon667 17005 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 22.09.2025 - 22:43 Uhr

    Die Trial Version werde ich wohl mal ausprobieren. Einfach mal schauen, wie es sich anfühlt.

    0

Hinterlasse eine Antwort