EA SPORTS FC 26: Offizieller Launch-Trailer kickt rein

Schaut euch den offiziellen Launch-Trailer zu EA SPORTS FC 26 und erfahrt, wie ihr schon jetzt spielen könnt.

Aufregende neue Partien steht Fußballfans diese Woche bevor, wenn EA SPORTS FC 26 am 26. September für Xbox erscheint.

Um die Fußballstimmung bis in den letzten Platz der Stadien zu tragen, zeigt Electronic Arts den offiziellen Launch-Trailer zum Spiel.

Wer es bis zum Launch nicht mehr abwarten kann, der holt sich die Ultimate Edition und spielt direkt los oder aber nutzt sein Abonnement von Xbox Game Pass Ultimate bzw. EA Play, um die 10 Stunden Trial-Version zu spielen.

„Spielt EA SPORTS FC 26 mit einem überarbeiteten Gameplay, das auf dem Feedback der Community basiert, Manager Live Challenges, die neue Szenarien in die neue Saison bringen, und Archetypen, die von den Größen des Spiels inspiriert sind.“