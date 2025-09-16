EA SPORTS FC 26: Offizieller Soundtrack veröffentlicht

Electronic Arts veröffentlicht den mit Spannung erwarteten Soundtrack zu EA SPORTS FC 26 und setzt damit die über 20-jährige Tradition fort, die globale Musiklandschaft zu prägen.

Mit der Tradition, zukünftige Chartstürmer und kulturelle Ikonen ins Rampenlicht zu rücken, umfasst der diesjährige Soundtrack 109 Titel aus über 30 Nationen – von weltbekannten bis hin zu aufstrebenden Künstler. Darunter ist auch der italienische Nationalspieler Moise Kean, auf der Bühne bekannt als KMB, der als erster Profifußballer Teil eines FC-Soundtracks wird.

All dies wird die Klangkulisse für EA SPORTS FC 26 bilden, das am 26. September erscheint.

„Fußball und Musik sind beides Leidenschaften, die Menschen weltweit vereinen – unabhängig von ihren Unterschieden. Jetzt Teil von FC 26 zu sein, nicht nur als Spieler, sondern auch als Künstler, ist ein wahr gewordener Traum“, sagt Moise Kean (KMB). „Seit mehr als zwei Jahrzehnten prägt EA SPORTS die globale Kultur, indem Millionen von Spielern neue Musik, Künstler und Genres entdecken“, ergänzt Steve Schnur, Worldwide Executive und Präsident Music bei Electronic Arts. „FC 26 ist einer der vielfältigsten und mutigsten Soundtracks bisher. Er spiegelt die Stimme der FC-Community durch Musik und Kultur wider.“

Das Line-up in diesem Jahr umfasst Tracks des zweifachen Grammy-Gewinners Fred again.., der ein Comeback im FC-Soundtrack feiert, sowie die Billboard Women In Music „Producer of the Year“ PinkPantheress: „Dass ‚Girl Like Me‘ auf dem FC-26-Soundtrack ist, ist ehrlich gesagt etwas verrückt. Ich fand es immer schön, wie Fußball und Musik Menschen ganz selbstverständlich zusammenbringen. Ich mag es einfach, Songs zu machen, die Gefühle wecken – hoffentlich, wenn jemand meinen Track im Spiel hört, spürt er eine Stimmung, die er mitnimmt. Vielleicht hilft es sogar, ein Tor zu schießen – wer weiß!“.

Auch deutsche Interpreten sind in FC 26 gleich dreifach auf dem Soundtrack vertreten: Der Frankfurter Rapper und Produzent reezy steuert mit „Sabia Que No“ eine spürbare sommerliche Stimmung zum Soundtrack bei, während das Berliner Trio Moses Yoofee Trio ft. ENNY mit „GREEN LIGHT“ Jazz mit modernen Genres mischt. Elektronische Beats mit Indie-Elementen kommen vom Berliner Künstler und Produzenten Bearcubs, der mit „Take Me Home“ klassischen Indie Dance mit House-Einfluss kombiniert.

Neben 27 bisher unveröffentlichten Songs, unter anderem von Weltstar und Ipswich-Town-Mitbesitzer Ed Sheeran, enthält der FC-26-Soundtrack auch lang erwartete Titel der BRIT-nominierten Singer-Songwriterin Joy Crookes – gefeiert für ihre gefühlvolle Mischung aus R&B, Jazz und südasiatischen Einflüssen – sowie der Londoner Künstlerin Alewya, die für ihre Fusion aus elektronischen, Afrobeat- und alternativen Klängen bekannt ist.

Mit dem FC-26-Soundtrack baut EA SPORTS FC seinen Ruf als kultureller Trendsetter weiter aus. Frühere Soundtracks haben Talente hervorgebracht, die inzwischen weltweit bekannt sind – darunter Glass Animals, John Newman, Lola Young, Nia Archives, Madeon und Alex Spencer. Diese Künstler haben Momente geschaffen, die weit über den Fußballplatz hinausreichen und Kultur, Kreativität und die Kraft der Musik feiern, Menschen zusammenzubringen.

EA SPORTS FC 26 kann ab sofort vorbestellt werden und wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erscheinen.

EA SPORTS FC 26 wird weltweit ab dem 26. September 2025 spielbar sein, wobei der Early Access über die Ultimate Edition bereits ab dem 19. September 2025 verfügbar sein wird.