EA SPORTS FC 26: Präsentiert Future Stars mit Nick Woltemade und Lisanne Gräwe an der Spitze

Electronic Arts gibt die Rückkehr von Future Stars in EA SPORTS FC 26 bekannt und rückt somit die nächste Generation des Fußballs ins Rampenlicht, unter anderem Nick Woltemade von Newcastle United, Lisanne Gräwe von Eintracht Frankfurt und Antonio Nusa von RB Leipzig.
Future Stars bringt die von der EA SPORTS FC-Community geförderten Nachwuchstalente in den Vordergrund und lädt die Fans ein, ihren Aufstieg in FC 26 und erstmals auch in FC Mobile mitzuverfolgen.
EA SPORTS FC hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Identifizierung der nächsten Stars im realen Fußball, indem es auf die FC-Community hört, die sie von Anfang an im Blick hatte.
Während die diesjährige Aufstellung gefeiert wird, festigt die Liste der Future Stars-Alumni – darunter Erling Haaland, Trinity Rodman und Jude Bellingham – Future Stars als eine der Plattformen im Fußball, um die Talente von morgen zu entdecken.
„Es bedeutet mir sehr viel, eines der Gesichter der Future Stars in FC 26 zu sein“, sagt Estêvão, Stürmer bei Chelsea. „Ich bin mit diesem Spiel aufgewachsen und habe davon geträumt, eines Tages selbst darin zu spielen. Jetzt als Future Star anerkannt zu werden, ist eine Motivation, weiter zu arbeiten, mich zu verbessern und zu zeigen, dass Ambitionen auf dem Spielfeld Wirklichkeit werden können.“
Heute sind Estêvão, Woltemade und Gräwe in EA SPORTS FC 26 zusammen mit einer ganzen Reihe weiterer aufstrebender Talente aus dem Frauen- und Männerfußball zu sehen.
Die Liste der Spieler im EA SPORTS FC 26 Future Stars Team 1 umfasst:
- Alyssa Thompson, Chelsea
- Estêvão, Chelsea
- Désiré Doué, Paris Saint-Germain
- Álvaro Carreras, Real Madrid
- Antonio Nusa, RB Leipzig
- Rodrigo Mora, FC Porto
- Jaedyn Shaw, Gotham FC
- Michelle Agyemang, Arsenal
- Francisco Conceição, Juventus
- Diego Luna, Real Salt Lake
- Nico O’Reilly, Manchester City
- Adam Wharton, Crystal Palace
- Senne Lammens, Manchester United
- Nick Woltemade, Newcastle United
- Elliot Anderson, Nottingham Forest
- Mateus Mané, Wolverhampton Wanderers
- Hanna Lundkvist, Manchester United
- Eva Gaetino, Paris Saint-Germain
- Santiago Castro, Bologna
- Givairo Read, Feyenoord
- Kees Smit, AZ Alkmaar
- Lisanne Gräwe, Eintracht Frankfurt
- Valentín Barco, Strasbourg
- Ayyoub Bouaddi, LOSC Lille
- Jade Le Guilly, Paris Saint-Germain
- Eduardo Quaresma, Sporting CP
- Oskar Pietuszewski, FC Porto
- Luany, Atlético de Madrid
- Mikel Jauregizar, Athletic Bilbao
- Vitor Reis, Girona
- Michelle Cooper, Kansas City Current
Am 6. Februar, wird das EA SPORTS FC 26 Future Stars Team 2 bekannt gegeben, mit zusätzlichen Spieler-Items, die über Squad Building Challenges und Ziele erhältlich sind.
1 Kommentar AddedMitdiskutieren
Coole Aktion!