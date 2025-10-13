EA SPORTS FC 26: Ratings Reload bringt gewünschte Upgrades

2 Autor: , in News / EA SPORTS FC 26
Image: Electronic Arts

EA SPORTS FC spendiert Spielern mit Ratings Reload gewünschte Upgrades

EA SPORTS FC die erste Ratings-Kampagne im Live Service vor: Ratings Reload. Nach der Bekanntgabe der EA SPORTS FC 26-Basiswerte im September haben Fans und Spieler Feedback gegeben und konnten zwischen „rated“ und „underrated“ wählen.

Ratings Reload zeigt die am häufigsten gewünschten Anpassungen, von der Gesamtbewertung der Spieler bis hin zu den PlayStyles. Basierend auf dem Feedback von Athleten und Fans berücksichtigt Ratings Reload „underrated“ Stimmen aus der FC 26-Bewertungsdatenbank in Kombination mit Kommentaren aus den sozialen Kanälen der Partnerclubs und von EA SPORTS FC.

Die von der Community am häufigsten gewünschten Anpassungen haben zur Bildung von zwei Ratings Reload-Teams in Football Ultimate Team beigetragen. Ratings Reload wird zudem neue Live-Events und thematische Evolutionen bieten, die jede der sechs Basiswerte verbessern.

Ratings Reload Team 1: Michael Olise, Lotte Wuben-Moy, Lucy Bronze, Jovana Damnjanovic, Julián Alvarez, Pau Cubarsí, Tyler Morton, Florian Thauvin, Son Heung-min, Anders Dreyer, Eberechi Eze, Marc Cucurella, Hugo Ekitiké, Oscar Bobb, Cristian Romero, Scott McTominay, Salma Paralluelo, Mary Alice Vignola, Manaka Matsukubo und Trinity Rodman.

Weitere Informationen zu Ratings Reload sind hier zu finden.

  W3rn3rs3n 65780 XP Romper Domper Stomper | 13.10.2025 - 12:58 Uhr

    Damit wird nunmal Geld verdient. Allerdings kann man seit Jahren als F2P-Spieler mega starke Teams bauen. Ich hab 2 Jahre Pause gemacht und so leicht wie heuer ging es noch nie. Vor allem da viele Karten spielbar sind.

    0

