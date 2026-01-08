EA SPORTS FC 26: Team of the Year ist zurück und beginnt ab sofort mit der Abstimmung

EA SPORTS FC gibt die Nominierten für die Team of the Year (TOTY)-Auszeichnungen und die neue Team of the Year Captains-Auszeichnung bekannt.

EA SPORTS FC 26 rückt mit der Vorstellung der Nominierten für die Team of the Year Auszeichnungen in den Fokus und erweitert das Event erstmals um die neuen TOTY Captains.

Die Community prägt das Spiel weiterhin maßgeblich, denn die Auswahl basiert direkt auf dem Feedback der Fans, die in diesem Jahr noch stärker in den Prozess eingebunden werden.

Die beliebtesten Spieler der Männer‑ und Frauen‑TOTY XI erhalten spezielle Items im Spiel, während die Abstimmung sowohl auf der offiziellen Website als auch direkt in EA SPORTS FC 26 und FC Mobile möglich ist. Ab dem 9. Januar können Stimmen zusätzlich über die sozialen Plattformen von EA SPORTS FC abgegeben werden.

Mit der Einführung der Kapitänsauszeichnung würdigt EA SPORTS FC 26 Spieler, die im vergangenen Jahr herausragende Leistungen gezeigt haben.

Alle TOTY‑Nominierten sind automatisch für die Wahl der Kapitäne berechtigt, die ausschließlich über die Website gewählt werden können. Die Gewinner werden am 15. Januar bekannt gegeben und erscheinen am selben Tag in FC Mobile sowie am 16. Januar in EA SPORTS FC 26.

Parallel dazu bleibt die Wahl des zwölften Spielers ein fester Bestandteil der Awards, wobei die Abstimmung vom 17. bis 20. Januar im Spiel und auf allen Plattformen stattfindet. Die Bekanntgabe erfolgt am 23. Januar.

Die TOTY‑Items stehen vom 16. bis 30. Januar zur Verfügung, wobei Stürmer, Mittelfeldspieler, Verteidiger und Torhüter zwischen dem 16. und 22. Januar nacheinander im Ultimate Team Pool erscheinen.

Ab dem 23. Januar folgen alle Best XI Items, der zwölfte Spieler und die Honourable Mentions der Männer und Frauen. Die diesjährigen Nominierten umfassen Athleten, die das Spieljahr 2025 geprägt haben, darunter Jude Bellingham, Virgil van Dijk, Cole Palmer, Trinity Rodman und Giulia Gwinn. Die Auswahl vereint Talente aus internationalen Ligen und spiegelt die globale Ausrichtung des Fußballs wider.

EA SPORTS FC 26 Männer TOTY Nominierte

Tor:

Manuel Neuer

Jan Oblak

Gianluigi Donnarumma

David Raya

Thibaut Courtois

Mile Svilar

Alisson

Verteidigung:

David Raum

Jonathan Tah

Andrei Ratiu

Dean Huijsen

Jules Koundé

Marcos Llorente

Alessandro Bastoni

Amir Rrahmani

Gabriel

Maximilian Mittelstädt

Nico Schlotterbeck

Marc Guéhi

Marquinhos

Micky van de Ven

William Saliba

Willian Pacho

Virgil van Dijk

Marc Cucurella

Nuno Mendes

Denzel Dumfries

Mittelfeld:

Grimaldo

Luis Díaz

Michael Olise

Ritsu Doan

Federico Valverde

Frenkie de Jong

Lamine Yamal

Nico Williams

Pedri

Raphinha

Cole Palmer

Evander

Jamal Musiala

Jude Bellingham

Kenan Yildiz

Nico Paz

Angelo Stiller

Declan Rice

Felix Nmecha

Joshua Kimmich

Moisés Caicedo

Pierre-Emile Højbjerg

Ryan Gravenberch

André-Franck Zambo Anguissa

Bruno Guimarães

Corentin Tolisso

João Neves

Nicolò Barella

Scott McTominay

Vitinha

Salem Al Dawsari

Maghnes Akliouche

Mohamed Salah

Riccardo Orsolini

Riyad Mahrez

Sturm:

Harry Kane

Patrik Schick

Serhou Guirassy

Ayoze

Julián Alvarez

Kylian Mbappe

Robert Lewandowski

Bradley Barcola

Khvicha Kvaratskhelia

Son Heung-min

Vini Jr.

Anders Dreyer

Antony

Bryan Mbeumo

Christian Pulisic

Désiré Doué

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Emanuel Emegha

Erling Haaland

Jean-Philippe Mateta

Karim Benzema

Lautaro Martínez

Moise Kean

Ousmane Dembélé

Romelu Lukaku

Viktor Gyökeres

EA SPORTS FC 26 Frauen TOTY Nominierte

Tor:

Chiamaka Nnadozie

Hannah Hampton

Christiane Endler

Lorena

Constance Picaud-Inconnu

Verteidigung:

Leah Williamson

Lauren

Kayla Sharples

Millie Bright

Wendie Renard

Tara McKeown

Vanessa Gilles

Katie McCabe

Izzy Rodriguez

Olga Carmona

Selma Bacha

Nerea Nevado

Ellie Carpenter

Emily Fox

Giulia Gwinn

Lucy Bronze

Mittelfeld:

Georgia Stanway

Erin Cuthbert

Keira Walsh

Bernadette Amani

Yui Hasegawa

Patri Guijarro

Taylor Flint

Aitana Bonmatí

Alexia Putellas

Janina Minge

Mariona

Kenza Dali

Sakina Karchaoui

Olivia Moultrie

Rose Lavelle

Sam Coffey

Manuela Giugliano

Svenja Huth

Klara Bühl

Sandy Baltimore

Chloe Kelly

Delphine Cascarino

Trinity Rodman

Ella Toone

Laura Freigang

Caroline Weir

Fiamma Benítez

Lindsey Heaps

Marta

Vicky López

Pernille Harder

Selina Vobian

Vanessa Fudalla

Sturm:

Claudia Pina

Tabitha Chawinga

Linda Caicedo

Lineth Beerensteyn

Temwa Chawinga

Caroline Graham Hansen

Elena Julve

Emma Sears

Kadidiatou Diani

Sofia Cantore

Alessia Russo

Alba Redondo

Alexandra Popp

Géraldine Reuteler

Khadija Shaw

Larissa Mühlhaus

Edna Imade

Ewa Pajor

Cristiana Girelli

Esther

Clara Mateo

Mathilde Bourdieu

Melchie Dumornay

Manaka Matsukubo

Selina Cerci

EA SPORTS FC 26 TOTY Award Zeitplan

TOTY XI und Kapitän-Abstimmungszeitraum: 7. bis 12. Januar

Bekanntgabe TOTY XI und Kapitäne: 15. Januar

12. Spieler In-Game-Abstimmungszeitraum: 17. bis 20. Januar

Bekanntgabe 12. Spieler: 23. Januar

EA SPORTS FC 26 ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erhältlich.