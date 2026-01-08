EA SPORTS FC 26: Team of the Year ist zurück und beginnt ab sofort mit der Abstimmung

EA SPORTS FC 26 rückt mit der Vorstellung der Nominierten für die Team of the Year Auszeichnungen in den Fokus und erweitert das Event erstmals um die neuen TOTY Captains.
Die Community prägt das Spiel weiterhin maßgeblich, denn die Auswahl basiert direkt auf dem Feedback der Fans, die in diesem Jahr noch stärker in den Prozess eingebunden werden.
Die beliebtesten Spieler der Männer‑ und Frauen‑TOTY XI erhalten spezielle Items im Spiel, während die Abstimmung sowohl auf der offiziellen Website als auch direkt in EA SPORTS FC 26 und FC Mobile möglich ist. Ab dem 9. Januar können Stimmen zusätzlich über die sozialen Plattformen von EA SPORTS FC abgegeben werden.
Mit der Einführung der Kapitänsauszeichnung würdigt EA SPORTS FC 26 Spieler, die im vergangenen Jahr herausragende Leistungen gezeigt haben.
Alle TOTY‑Nominierten sind automatisch für die Wahl der Kapitäne berechtigt, die ausschließlich über die Website gewählt werden können. Die Gewinner werden am 15. Januar bekannt gegeben und erscheinen am selben Tag in FC Mobile sowie am 16. Januar in EA SPORTS FC 26.
Parallel dazu bleibt die Wahl des zwölften Spielers ein fester Bestandteil der Awards, wobei die Abstimmung vom 17. bis 20. Januar im Spiel und auf allen Plattformen stattfindet. Die Bekanntgabe erfolgt am 23. Januar.
Die TOTY‑Items stehen vom 16. bis 30. Januar zur Verfügung, wobei Stürmer, Mittelfeldspieler, Verteidiger und Torhüter zwischen dem 16. und 22. Januar nacheinander im Ultimate Team Pool erscheinen.
Ab dem 23. Januar folgen alle Best XI Items, der zwölfte Spieler und die Honourable Mentions der Männer und Frauen. Die diesjährigen Nominierten umfassen Athleten, die das Spieljahr 2025 geprägt haben, darunter Jude Bellingham, Virgil van Dijk, Cole Palmer, Trinity Rodman und Giulia Gwinn. Die Auswahl vereint Talente aus internationalen Ligen und spiegelt die globale Ausrichtung des Fußballs wider.
EA SPORTS FC 26 Männer TOTY Nominierte
Tor:
- Manuel Neuer
- Jan Oblak
- Gianluigi Donnarumma
- David Raya
- Thibaut Courtois
- Mile Svilar
- Alisson
Verteidigung:
- David Raum
- Jonathan Tah
- Andrei Ratiu
- Dean Huijsen
- Jules Koundé
- Marcos Llorente
- Alessandro Bastoni
- Amir Rrahmani
- Gabriel
- Maximilian Mittelstädt
- Nico Schlotterbeck
- Marc Guéhi
- Marquinhos
- Micky van de Ven
- William Saliba
- Willian Pacho
- Virgil van Dijk
- Marc Cucurella
- Nuno Mendes
- Denzel Dumfries
Mittelfeld:
- Grimaldo
- Luis Díaz
- Michael Olise
- Ritsu Doan
- Federico Valverde
- Frenkie de Jong
- Lamine Yamal
- Nico Williams
- Pedri
- Raphinha
- Cole Palmer
- Evander
- Jamal Musiala
- Jude Bellingham
- Kenan Yildiz
- Nico Paz
- Angelo Stiller
- Declan Rice
- Felix Nmecha
- Joshua Kimmich
- Moisés Caicedo
- Pierre-Emile Højbjerg
- Ryan Gravenberch
- André-Franck Zambo Anguissa
- Bruno Guimarães
- Corentin Tolisso
- João Neves
- Nicolò Barella
- Scott McTominay
- Vitinha
- Salem Al Dawsari
- Maghnes Akliouche
- Mohamed Salah
- Riccardo Orsolini
- Riyad Mahrez
Sturm:
- Harry Kane
- Patrik Schick
- Serhou Guirassy
- Ayoze
- Julián Alvarez
- Kylian Mbappe
- Robert Lewandowski
- Bradley Barcola
- Khvicha Kvaratskhelia
- Son Heung-min
- Vini Jr.
- Anders Dreyer
- Antony
- Bryan Mbeumo
- Christian Pulisic
- Désiré Doué
- Lionel Messi
- Cristiano Ronaldo
- Emanuel Emegha
- Erling Haaland
- Jean-Philippe Mateta
- Karim Benzema
- Lautaro Martínez
- Moise Kean
- Ousmane Dembélé
- Romelu Lukaku
- Viktor Gyökeres
EA SPORTS FC 26 Frauen TOTY Nominierte
Tor:
- Chiamaka Nnadozie
- Hannah Hampton
- Christiane Endler
- Lorena
- Constance Picaud-Inconnu
Verteidigung:
- Leah Williamson
- Lauren
- Kayla Sharples
- Millie Bright
- Wendie Renard
- Tara McKeown
- Vanessa Gilles
- Katie McCabe
- Izzy Rodriguez
- Olga Carmona
- Selma Bacha
- Nerea Nevado
- Ellie Carpenter
- Emily Fox
- Giulia Gwinn
- Lucy Bronze
Mittelfeld:
- Georgia Stanway
- Erin Cuthbert
- Keira Walsh
- Bernadette Amani
- Yui Hasegawa
- Patri Guijarro
- Taylor Flint
- Aitana Bonmatí
- Alexia Putellas
- Janina Minge
- Mariona
- Kenza Dali
- Sakina Karchaoui
- Olivia Moultrie
- Rose Lavelle
- Sam Coffey
- Manuela Giugliano
- Svenja Huth
- Klara Bühl
- Sandy Baltimore
- Chloe Kelly
- Delphine Cascarino
- Trinity Rodman
- Ella Toone
- Laura Freigang
- Caroline Weir
- Fiamma Benítez
- Lindsey Heaps
- Marta
- Vicky López
- Pernille Harder
- Selina Vobian
- Vanessa Fudalla
Sturm:
- Claudia Pina
- Tabitha Chawinga
- Linda Caicedo
- Lineth Beerensteyn
- Temwa Chawinga
- Caroline Graham Hansen
- Elena Julve
- Emma Sears
- Kadidiatou Diani
- Sofia Cantore
- Alessia Russo
- Alba Redondo
- Alexandra Popp
- Géraldine Reuteler
- Khadija Shaw
- Larissa Mühlhaus
- Edna Imade
- Ewa Pajor
- Cristiana Girelli
- Esther
- Clara Mateo
- Mathilde Bourdieu
- Melchie Dumornay
- Manaka Matsukubo
- Selina Cerci
EA SPORTS FC 26 TOTY Award Zeitplan
- TOTY XI und Kapitän-Abstimmungszeitraum: 7. bis 12. Januar
- Bekanntgabe TOTY XI und Kapitäne: 15. Januar
- 12. Spieler In-Game-Abstimmungszeitraum: 17. bis 20. Januar
- Bekanntgabe 12. Spieler: 23. Januar
EA SPORTS FC 26 ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erhältlich.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die meisten Namen kenne ich gar nicht, naja gucke auch schon länger kein Fussball mehr.
Mir egal das Spiel verarscht einen durchweg. Machen zu Release Werbung für keine Abpraller mehr beim Gegner, oder tw Abpraller nicht mehr nach vorne. Um dann zu sehen das 2 Monate nach Release das Spiel schon so tot gepatched wurde das alle Abpraller und Zweikämpfe wieder beim
Gegner landen.
Nur um dann jetzt wieder ein Update rauszubringen was das Spiel ja nun wieder so toll macht
Muss auch mal wieder anfangen =)
Ouh, da lese ich einen Spieler, der bei meiner Hertha ausgebildet wurde 🤭
Mal schauen ob Maxi bald den nächsten Schritt in seiner Karriere machen wird.
FC 26 lässt mich aktuell echt kalt und das nur, weil Hertha einen Minderjährigen Stammspieler hat, der zu jung für die Regularien in FC 26. Nicht mal das korrekte editieren ist via Konsole möglich, da braucht es schon die Mods aufm PC.
Werde wohl erst einsteigen, wenn es via Game Pass Ultimate verfügbar ist.